Mézga család kvíz: ezekre a kérdésekre csak az igazi rajongók tudják a választ

Te is emlékszel az emlékezetes mondatokra: „Egy forintért megmondom!” vagy „Miért nem a Hufnágel Pistihez mentem feleségül?”. A Mézga család című magyar rajzfilmsorozat különlegessége, hogy egyszerre volt sci-fi, szatíra és családi komédia, miközben sajátos, de szerethető figurákat vonultatott fel: a kétbalkezes Gézát, a zsörtölődő Paulát, a hisztis Krisztát, az okoskodó Aladárt és a hűséges Blökit. Mézga család kvízünkben most visszarepítünk az időben, hogy nosztalgiázva tesztelhesd a rajzfilmsorozattal kapcsolatos tudásod!

Mézga család kvízünkben visszarepítünk az időben

Fotó: Youtube

Mézga család kvíz: te mennyire emlékszel az emlékezetes karakterekre?

A Mézga család a magyar televíziózás egyik legsikeresebb rajzfilmsorozata volt a ’60-as, ’70-es és ’80-as években. A sorozat nem csak itthon aratott sikert: többek között Németországban, Kubában, Bulgáriában, Olaszországban, Franciaországban, Csehországban, Szlovákiában és Brazíliában is vetítették, és mindenhol nagy kedvenc lett. Most itt az idő, hogy kiderítsd: emlékszel-e még a különös kütyükre, az űrutazásokra és a köbükunokára?

Töltsd ki a Mézga család kvízt és nézd meg, mennyire emlékszel a népszerű sorozatra!