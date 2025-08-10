Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Mézga család kvíz: ezekre a kérdésekre csak az igazi rajongók tudják a választ

Mézga család
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 16:45
rajzfilmkvíz
A Mézga család a magyar animáció egyik legnagyobb klasszikusa. Az 1968-ban indult sorozat generációk kedvence lett. Töltsd ki a Mézga család kvízt és derítsd ki, mennyire emlékszel a rajzfilmsorozatra!

Te is emlékszel az emlékezetes mondatokra: „Egy forintért megmondom!” vagy „Miért nem a Hufnágel Pistihez mentem feleségül?”. A Mézga család című magyar rajzfilmsorozat különlegessége, hogy egyszerre volt sci-fi, szatíra és családi komédia, miközben sajátos, de szerethető figurákat vonultatott fel: a kétbalkezes Gézát, a zsörtölődő Paulát, a hisztis Krisztát, az okoskodó Aladárt és a hűséges Blökit. Mézga család kvízünkben most visszarepítünk az időben, hogy nosztalgiázva tesztelhesd a rajzfilmsorozattal kapcsolatos tudásod!

Mézga család kvíz
Mézga család kvízünkben visszarepítünk az időben
Fotó: Youtube

Mézga család kvíz: te mennyire emlékszel az emlékezetes karakterekre?

A Mézga család a magyar televíziózás egyik legsikeresebb rajzfilmsorozata volt a ’60-as, ’70-es és ’80-as években. A sorozat nem csak itthon aratott sikert: többek között Németországban, Kubában, Bulgáriában, Olaszországban, Franciaországban, Csehországban, Szlovákiában és Brazíliában is vetítették, és mindenhol nagy kedvenc lett. Most itt az idő, hogy kiderítsd: emlékszel-e még a különös kütyükre, az űrutazásokra és a köbükunokára?

Töltsd ki a Mézga család kvízt  és nézd meg, mennyire emlékszel a népszerű sorozatra!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Ki írta a Mézga család történetét?

Íme a Mézga család emlékezetes főcímdala

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
