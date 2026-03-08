Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Megállt egy percre a világ: tragikusan fiatalon hunyt el az Újpest sportolója

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 10:21
Az Újpest Jégkorong Akadémia U21-es csapatának játékosa, Borsos Barna mindössze 20 évesen hunyt el. A fiatal jégkorongozó ígéretes karrier előtt állt.
Amy Mans
Az egész sportvilágot lesújtotta az Újpest Jégkorong Akadémia U21-es csapatának jégkorongozója, Borsos Barna tragikus halála. A tragédiát a sportoló csapata jelentette be Facebook-oldalán a szombat esti órákban.

alt=jégkorongozó tragikus halála sokkolta a magyar sportvilágot
 Az Újpest Jégkorong Akadémia U21-es csapatának jégkorongozója, Borsos Barna tragikusan fiatalon huny el / Fotó: freepik.com (Illusztráció)

Az ígéretes jégkorongozó tragikus hirtelenséggel hunyt el

 Az Újpest Jégkorong Akadémia U21-es csapata az alábbiak szerint osztotta meg a gyászhírt az Origo forrása alapján. 

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Akadémiánk U21-es csapatának játékosa, Borsos Barna tragikus hirtelenséggel elhunyt. Tiszteletére 2026. március 9-én hétfőn 19 órától gyertyagyújtást szervezünk a Szilágyi utcai Jégcsarnoknál. 

Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és szeretteinek. 

Fájdalmukban az egész UTE közössége osztozik

- írták szívszorító soraikat a bejegyzésben.

A tragédia körülményei egyelőre tisztázatlanok, azonban az öngyilkosságot kizárták a nyomozás során. Az Index alapján a Tények szerint péntek éjjel az M3-as autópálya zuglói szakaszán eddig tisztázatlan körülmények között egy autó törte át nagy sebességgel a szalagkorlátot, majd csapódott a zajvédőfalnak.

Az autóban ülők közül az édesapát súlyos sérülésekkel szállították korházba, míg a 20 éves fia a helyszínen életét vesztette.

 

 

