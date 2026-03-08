Megállt egy percre a világ: tragikusan fiatalon hunyt el az Újpest sportolója

Az egész sportvilágot lesújtotta az Újpest Jégkorong Akadémia U21-es csapatának jégkorongozója, Borsos Barna tragikus halála. A tragédiát a sportoló csapata jelentette be Facebook-oldalán a szombat esti órákban.
Az Újpest Jégkorong Akadémia U21-es csapata az alábbiak szerint osztotta meg a gyászhírt az Origo forrása alapján.
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Akadémiánk U21-es csapatának játékosa, Borsos Barna tragikus hirtelenséggel elhunyt. Tiszteletére 2026. március 9-én hétfőn 19 órától gyertyagyújtást szervezünk a Szilágyi utcai Jégcsarnoknál.
Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és szeretteinek.
Fájdalmukban az egész UTE közössége osztozik
- írták szívszorító soraikat a bejegyzésben.
A tragédia körülményei egyelőre tisztázatlanok, azonban az öngyilkosságot kizárták a nyomozás során. Az Index alapján a Tények szerint péntek éjjel az M3-as autópálya zuglói szakaszán eddig tisztázatlan körülmények között egy autó törte át nagy sebességgel a szalagkorlátot, majd csapódott a zajvédőfalnak.
Az autóban ülők közül az édesapát súlyos sérülésekkel szállították korházba, míg a 20 éves fia a helyszínen életét vesztette.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.