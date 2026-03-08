Ez az ártatlannak tűnő tünet súlyos betegséget jelezhet

A fokozott nyáltermelés egy súlyos betegség korai jele lehet.

A motoros neuronbetegség alattomosan kezdődik, és életveszélyes tünetekhez vezethet.

A korai felismerés és az orvosi vizsgálat életet menthet.

A fokozott nyáltermelés egy olyan súlyos betegség korai jele lehet, amely idővel végzetes tüneteket okoz, ráadásul jelenleg nincs rá gyógymód. Ismerd meg a motoros neuronbetegséget és tudd meg, miért fontos a korai felismerés!

A motoros neuronok károsodása súlyos betegség kialakulásához vezethet. A kór gyakori tünete a fokozott nyáltermelés.

Fotó: 123RF

Mi az a motoros neuronbetegség?

A motoros neuronbetegség (MND) során az izmokat irányító idegsejtek károsodnak, így az érintettek fokozatosan elveszítik a mozgásképességüket. A betegség lefolyása egyénenként eltérő lehet – míg egyesek állapota lassabban romlik, másoknál gyorsabb lefolyású.

Fokozott nyáltermelés, finommotorikai nehézségek: ezek az első tünetek

Az első tünetek gyakran a finommozgásokban jelentkező nehézségek formájában mutatkoznak meg, például a kéz izmainak gyengesége miatt egyre nehezebb tárgyakat megfogni vagy precíz mozdulatokat végezni. Idővel az alsó végtagok is érintetté válnak, így a járás vagy a felállás is nehézséget jelenthet. Gyakoriak az izomgörcsök, az izomsorvadás, a szemmozgás nehézségei, valamint a nyelési és beszédzavarok, ebből kifolyólag a fokozott nyáltermelés.

A betegség progressziója egyénenként eltérő, de a statisztikák szerint a diagnosztizált betegeknek csupán 5 százaléka éli túl a diagnózis felállítását követő tíz évet. Az eddig diagnosztizált betegek többsége a felismerést követő néhány éven belül elhunyt, mivel jelenleg nincs ismert gyógymód a betegségre, és a kialakulásának pontos okai sem tisztázottak.

Habár az esetek nagyjából 5 százaléka genetikai eredetű, vagyis örökletes, a legtöbb diagnosztizált páciens esetében nincs egyértelmű családi előzmény. Magyarországon évente körülbelül 500 új esetet regisztrálnak.

A motoros neuronbetegség korai jelei

A motoros neuronbetegség alattomosan kezdődik, és az első tüneteket könnyen összetéveszthetjük más, kevésbé súlyos problémákkal. Az első figyelmeztető jelek a következők lehetnek:

merev vagy gyenge kezek – nehezedre esik fogni vagy megtartani tárgyakat;

gyenge lábak és lábfejek – gyakori megbotlás, lépcsőn járás nehézsége;

izomrángások, görcsök vagy fájdalmas izomösszehúzódások.

Ahogy a betegség előrehalad, egyre súlyosabb tünetek jelenhetnek meg, például:

légzési, nyelési és beszédproblémák;

túlzott nyáltermelés, nyálfolyás;

személyiségbeli és hangulati változások;

mozgásképtelenség.

A szimptómák mindenkinél másként jelentkeznek, és a betegség előrehaladási sebessége is eltérő lehet.