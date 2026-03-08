Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Zoltán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Fokozott nyáltermelést és kézmerevedést okozó motoros neuronbetegségben szenvedő férfi a bal kezét fogja

Ez az ártatlannak tűnő tünet súlyos betegséget jelezhet

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 10:15
ALSnyáltermeléstünetek
Van valami, amire talán te sem figyelsz eléggé, pedig az egészséged szempontjából életbevágó lehet: a nyálad mennyisége. Sokan nem is gondolják, hogy a fokozott nyáltermelés egy komoly betegség korai jele lehet.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A fokozott nyáltermelés egy súlyos betegség korai jele lehet.
  • A motoros neuronbetegség alattomosan kezdődik, és életveszélyes tünetekhez vezethet.
  • A korai felismerés és az orvosi vizsgálat életet menthet.

A fokozott nyáltermelés egy olyan súlyos betegség korai jele lehet, amely idővel végzetes tüneteket okoz, ráadásul jelenleg nincs rá gyógymód. Ismerd meg a motoros neuronbetegséget és tudd meg, miért fontos a korai felismerés!

Motoros neuron fokozott nyáltermelést kiváltó károsodása
A motoros neuronok károsodása súlyos betegség kialakulásához vezethet. A kór gyakori tünete a fokozott nyáltermelés.
Fotó: 123RF

Mi az a motoros neuronbetegség?

A motoros neuronbetegség (MND) során az izmokat irányító idegsejtek károsodnak, így az érintettek fokozatosan elveszítik a mozgásképességüket. A betegség lefolyása egyénenként eltérő lehet – míg egyesek állapota lassabban romlik, másoknál gyorsabb lefolyású.

Fokozott nyáltermelés, finommotorikai nehézségek: ezek az első tünetek

Az első tünetek gyakran a finommozgásokban jelentkező nehézségek formájában mutatkoznak meg, például a kéz izmainak gyengesége miatt egyre nehezebb tárgyakat megfogni vagy precíz mozdulatokat végezni. Idővel az alsó végtagok is érintetté válnak, így a járás vagy a felállás is nehézséget jelenthet. Gyakoriak az izomgörcsök, az izomsorvadás, a szemmozgás nehézségei, valamint a nyelési és beszédzavarok, ebből kifolyólag a fokozott nyáltermelés.

A betegség progressziója egyénenként eltérő, de a statisztikák szerint a diagnosztizált betegeknek csupán 5 százaléka éli túl a diagnózis felállítását követő tíz évet. Az eddig diagnosztizált betegek többsége a felismerést követő néhány éven belül elhunyt, mivel jelenleg nincs ismert gyógymód a betegségre, és a kialakulásának pontos okai sem tisztázottak.

Habár az esetek nagyjából 5 százaléka genetikai eredetű, vagyis örökletes, a legtöbb diagnosztizált páciens esetében nincs egyértelmű családi előzmény. Magyarországon évente körülbelül 500 új esetet regisztrálnak.

A motoros neuronbetegség korai jelei

A motoros neuronbetegség alattomosan kezdődik, és az első tüneteket könnyen összetéveszthetjük más, kevésbé súlyos problémákkal. Az első figyelmeztető jelek a következők lehetnek:

  • merev vagy gyenge kezek – nehezedre esik fogni vagy megtartani tárgyakat;
  • gyenge lábak és lábfejek – gyakori megbotlás, lépcsőn járás nehézsége;
  • izomrángások, görcsök vagy fájdalmas izomösszehúzódások.

Ahogy a betegség előrehalad, egyre súlyosabb tünetek jelenhetnek meg, például:

  • légzési, nyelési és beszédproblémák;
  • túlzott nyáltermelés, nyálfolyás;
  • személyiségbeli és hangulati változások;
  • mozgásképtelenség.

A szimptómák mindenkinél másként jelentkeznek, és a betegség előrehaladási sebessége is eltérő lehet.

Kiket érinthet a betegség?

A motoros neuronbetegség tünetei általában felnőttkorban jelentkeznek, leggyakrabban 50 éves kor felett.

A motoros neuronbetegség típusai

A betegségnek több fajtája van, amelyek különböző területeken jelentkezhetnek elsőként.

Amyotrófiás laterálszklerózis (ALS)

Korai tünetei: kar- és lábizomgyengeség, botladozás, tárgyak elejtése.

Progresszív bulbaris parézis (PBP)

Korai tünetei: beszédzavar, nyelési nehézségek.

Progresszív izomsorvadás (PMA)

Korai tünetei: gyenge kezek, nehézségek a fogásban.

Primer laterálszklerózis (PLS)

Korai tünetei: gyenge lábak, esetleg beszédproblémák.

Az ismert embereket sem kíméli

Az egyik legismertebb motoros neuronbetegségben szenvedő beteg Stephen Hawking világhírű fizikus volt, akinél 21 éves korában diagnosztizálták a betegséget. Orvosai akkor csupán néhány évet jósoltak neki, ám ő ezt az előrejelzést meghazudtolva több mint öt évtizeden át élt együtt a betegséggel. Állapota idővel folyamatosan romlott, mozgáskorlátozottsága egyre súlyosabbá vált. Végül már csak két ujját tudta mozgatni, de ez is elegendő volt számára ahhoz, hogy egy speciális eszköz segítségével továbbra is kommunikáljon a világgal és folytassa tudományos munkásságát.

Van rá gyógymód?

Habár a motoros neuronbetegségre jelenleg nincs gyógymód, a korai diagnózis és a megfelelő kezelés segíthet a tünetek enyhítésében, a mozgásképesség megőrzésében és az életminőség javításában. Ha bármilyen gyanús tünetet észlelsz, ne halogasd az orvosi vizsgálatot!

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu