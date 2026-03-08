Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Zoltán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Ha szükséges, beavatkozik az állam a benzinárakba

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 10:12
üzemanyagárHáborúellenes Gyűlésháború
A miniszterelnök a debreceni Háborúellenes Gyűlésen beszélt a kidolgozott terveikről.

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés debreceni állomásán beszélt az üzemanyagárak helyzetéről. A miniszterelnök szerint az a terv, ami mentén haladnak, már a választások előtt eredményre vezethet. A kormány azonban készül B tervvel is.

Orbán Viktort egy Lázárinfó keretében lehetett kérdezni a debreceni Háborúellenes Gyűlésen
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw

Ha az árak a világpiac miatt elérnék Magyarországon azt a szintet, amit már az emberek nem tudnak megfizetni, vagy az önök gazdálkodását lelehetetlenné teszi az árszint, akkor be fogunk avatkozni

- válaszolta Orbán Viktor egy nézői kérdésre. A miniszterelnök szerint ez egy nagyon érzékeny eszköz a kormány kezében, de végső esetben nem habozna kinyitni a megfelelő dossziét.

Erre nekünk van egy dossziénk. Egy maximált ár, az van ráírva erre a dossziéra. Ha szükséges, kinyitjuk. Nem jó dolog, zavart okoz, nagyon érzékeny eszköz, de ha nincs más választásunk, akkor azt ki fogjuk nyitni.

A kormányfő emlékeztetett, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárása és a közel-keleti konfliktus egyaránt veszélyt jelent az európai üzemanyagárakra.

Nekünk ezt a küzdelmet az ukránokkal a Barátság olajvezeték újranyitásának kérdésében meg kell nyernünk. Nekünk ez egzisztenciális kérdés 

– jelentette ki a kormányfő. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu