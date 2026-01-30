Nagy retró kvíz: emlékszel még a 60-70-es évek legnépszerűbb magyar beatbandájának slágereire?

Az Illés együttes kiemelt helyet foglal el a magyar könnyűzene történetében. Rengeteg fülbemászó slágert köszönhetünk nekik. Idézzük fel őket együtt! Töltsd ki legújabb retró kvízünket, és derítsd ki, felismered-e régi nagy kedvenceinket egy-egy sor alapján!

Nagy retró kvíz: felismered az Illés-együttes legnagyobb slágereit? / Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

2007. január 29-én hunyt el Illés Lajos, zenész, zeneszerző és az Illés-együttes alapítója.

A zenekarnak rengeteg ma is kedvelt magyar slágert köszönhetünk.

A retró kvíz segítségével ellenőrizheted, mennyire emlékszel ezekre a fülbemászó dalokra.

Nagy retró kvíz: emlékezetes pillanatok a legendás Illés-együttesről

Az Illés-együttes az 1960-as évek közepére vált országosan ismertté, és rövid időn belül a magyar zenei világ egyik meghatározó szereplője lett. A zenekar népszerűsége nemcsak zenei újításaiból fakadt: dalaik a kor fiataljaihoz szóltak, és fontos, aktuális témákat dolgoztak fel rendkívül szórakoztató és élvezhető formában.

A banda legismertebb időszaka az 1965 és 1973 közötti évekhez kötődik, amikor a Szörényi testvérek és Bródy János is a zenekar tagjai voltak. Ennek a felállásnak köszönhetjük az Illés legismertebb slágereinek többségét.

Illés Lajos szerzői munkája Koncz Zsuzsa repertoárjában is meghatározó szerepet játszott.

A 70-es évek elején a zenekar működését már politikai és kulturális konfliktusok is befolyásolták, ami végül több átalakuláshoz és szünethez vezetett. A későbbi újraalakulások más-más hangulatot hoztak a zenekar tevékenységébe, de Illés Lajos személye alapítóként és zeneszerzőként végig meghatározó maradt.

Illés Lajos pályája nem ért véget az Illés-együttes történetével. Szerzői albumával, valamint későbbi egyházi szolgálatával folytatta útját.

Kőkemény retró kvíz a magyar zenék világából: emlékszel még az Illés-együttes legnagyobb slágereire?

Itt az idő, hogy próbára tedd zenei tudásod és emlékezeted! Hány Illés-dalt tudsz felismerni néhány rövid részlet alapján? Töltsd ki a magyar retró kvízt, és kiderül!