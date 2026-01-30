Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Martina, Gerda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy retró kvíz: emlékszel még a 60-70-es évek legnépszerűbb magyar beatbandájának slágereire?

magyar zene
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 13:50
retro kvízekzenei kvízIllés-együttesIllés Lajos
Szerinted is a retró slágerek jelentik a magyar zenei világ aranykorát? Akkor jó eséllyel hibátlanul fogod kitölteni a legújabb retró kvízünket. Tedd próbára a tudásodat! De vigyázz, mert ezúttal nagyon becsapós kérdésekkel készültünk!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Az Illés együttes kiemelt helyet foglal el a magyar könnyűzene történetében. Rengeteg fülbemászó slágert köszönhetünk nekik. Idézzük fel őket együtt! Töltsd ki legújabb retró kvízünket, és derítsd ki, felismered-e régi nagy kedvenceinket egy-egy sor alapján!

Az Illés-együttes és Illés Lajos a retró kvízben egy 1972-es régi fotón.
Nagy retró kvíz: felismered az Illés-együttes legnagyobb slágereit? / Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán
  • 2007. január 29-én hunyt el Illés Lajos, zenész, zeneszerző és az Illés-együttes alapítója.
  • A zenekarnak rengeteg ma is kedvelt magyar slágert köszönhetünk.
  • A retró kvíz segítségével ellenőrizheted, mennyire emlékszel ezekre a fülbemászó dalokra.

Nagy retró kvíz: emlékezetes pillanatok a legendás Illés-együttesről

Az Illés-együttes az 1960-as évek közepére vált országosan ismertté, és rövid időn belül a magyar zenei világ egyik meghatározó szereplője lett. A zenekar népszerűsége nemcsak zenei újításaiból fakadt: dalaik a kor fiataljaihoz szóltak, és fontos, aktuális témákat dolgoztak fel rendkívül szórakoztató és élvezhető formában.

A banda legismertebb időszaka az 1965 és 1973 közötti évekhez kötődik, amikor a Szörényi testvérek és Bródy János is a zenekar tagjai voltak. Ennek a felállásnak köszönhetjük az Illés legismertebb slágereinek többségét.

Illés Lajos szerzői munkája Koncz Zsuzsa repertoárjában is meghatározó szerepet játszott.

A 70-es évek elején a zenekar működését már politikai és kulturális konfliktusok is befolyásolták, ami végül több átalakuláshoz és szünethez vezetett. A későbbi újraalakulások más-más hangulatot hoztak a zenekar tevékenységébe, de Illés Lajos személye alapítóként és zeneszerzőként végig meghatározó maradt.

Illés Lajos pályája nem ért véget az Illés-együttes történetével. Szerzői albumával, valamint későbbi egyházi szolgálatával folytatta útját.

Kőkemény retró kvíz a magyar zenék világából: emlékszel még az Illés-együttes legnagyobb slágereire?

Itt az idő, hogy próbára tedd zenei tudásod és emlékezeted! Hány Illés-dalt tudsz felismerni néhány rövid részlet alapján? Töltsd ki a magyar retró kvízt, és kiderül!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik zeneszámból származik a részlet: „Nem kérdem én, meddig járnak még köztünk. Szemforgató, hamis papok."

Az alábbi videóra kattintva meghallgathatod az Illés-együttes legnagyobb slágereit:

Teszteld tudásod még több retró kvízzel:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu