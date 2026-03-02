Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Áll a bál – nem hiszed el, mit tiltott be a nemzetközi repülőtér

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 12:15
Az üdülőparadicsom megdöbbentő szabályt vezetett be. A repülőtér látogatói ennek aztán biztosan nem fognak örülni.
A Tampa Nemzetközi Repülőtér utasai valósággal fellázadtak, miután a reptér vezetése megdöbbentő szabályokat jelentett be.

Mit tiltott be a repülőtér?

Az utazóknak búcsút kell inteniük a kényelemnek, hiszen ezentúl senki sem jelenhet meg köntösben, pizsamában, de még Crocs papucsban sem a terminálokon. A repülőtér a közösségi médiában közölte a hírt, mondván: elegük lett, és szerintük mindennek van egy határa - emiatt döntöttek úgy, hogy véget vetnek ennek az „őrületnek”.

Tudjuk, ez a döntés valakit az életedben negatívan érinthet. Itt az ideje azokkal az emberekkel elbeszélgetni

- írták a bejegyzésben.

A pizsamatilalom azt követően érkezett, hogy korábban már a Crocs papucsokat is száműzték, sőt, tréfásan a világ első „Crocs-mentes repülőterének” nevezték magukat.

Miután sikeresen betiltottuk a Crocsokat, és mindenkinek megadtuk a fantasztikus lehetőséget, hogy megtapasztalja a világ első Crocs-mentes repülőterét, itt az ideje, hogy egy még nagyobb válsággal nézzünk szembe

- fogalmaztak.

Az interneten gyorsan elterjedt hír komoly felháborodást váltott ki. Sokan viccesnek tartják az intézkedést, ugyanakkor többen úgy vélik, ez már túlzás, hiszen abba szól bele, ki mit visel utazás közben - írja a  UniLad.

Holnap pizsamában és Crocsban repülök a John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtérről Tampába, pusztán rosszindulatból

- írta egy X-felhasználó.

 

