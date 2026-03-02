Áll a bál – nem hiszed el, mit tiltott be a nemzetközi repülőtér

A Tampa Nemzetközi Repülőtér utasai valósággal fellázadtak, miután a reptér vezetése megdöbbentő szabályokat jelentett be.
Az utazóknak búcsút kell inteniük a kényelemnek, hiszen ezentúl senki sem jelenhet meg köntösben, pizsamában, de még Crocs papucsban sem a terminálokon. A repülőtér a közösségi médiában közölte a hírt, mondván: elegük lett, és szerintük mindennek van egy határa - emiatt döntöttek úgy, hogy véget vetnek ennek az „őrületnek”.
Tudjuk, ez a döntés valakit az életedben negatívan érinthet. Itt az ideje azokkal az emberekkel elbeszélgetni
- írták a bejegyzésben.
A pizsamatilalom azt követően érkezett, hogy korábban már a Crocs papucsokat is száműzték, sőt, tréfásan a világ első „Crocs-mentes repülőterének” nevezték magukat.
Miután sikeresen betiltottuk a Crocsokat, és mindenkinek megadtuk a fantasztikus lehetőséget, hogy megtapasztalja a világ első Crocs-mentes repülőterét, itt az ideje, hogy egy még nagyobb válsággal nézzünk szembe
- fogalmaztak.
Az interneten gyorsan elterjedt hír komoly felháborodást váltott ki. Sokan viccesnek tartják az intézkedést, ugyanakkor többen úgy vélik, ez már túlzás, hiszen abba szól bele, ki mit visel utazás közben - írja a UniLad.
Holnap pizsamában és Crocsban repülök a John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtérről Tampába, pusztán rosszindulatból
- írta egy X-felhasználó.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.