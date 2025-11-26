Öt éve hunyt el Balázs Fecó: Szívszorító, hogy néz ki most a sírja – fotó

A felejthetetlen tehetségű Balázs Fecó mindössze 69 évesen, 2020. november 26-án hunyt el koronavírus-fertőzésben. A kórházba még saját lábán sétált be az énekes, ám másnap már lélegeztetőgépre került, és 13 napi küzdelem után feladta a harcot. Balázs Fecó halála az egész országot megrázta.

Balázs Fecó öt éve nincs közöttünk (Fotó: archív/hot! magazin)

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar énekest, a Korál együttes néhai frontemberét csak a gyászoló családja és legszűkebb baráti köre kísérte el utolsó útján az óbudai temetőben.

Megható látványt nyújt Balázs Fecó sírja

Bár sok nagy művész végső nyughelye szomorú, sőt, olykor kétségbeejtően elhanyagolt látványt nyújt, szerencsére Balázs Fecó sírja nem tartozik ezek közé, épp ellenkezőleg! A Bors munkatársa épp a koronavírus miatt elhunyt Balázs Fecó halálának 5. évfordulóján látogatott ki a III. kerületi sírkertbe. Meghatottan láttuk, hogy a legendás énekes végső nyughelye tele van virágokkal, mécsesekkel, valamint egy Fradi-sálat is tett rá egy tisztelője.

Sőt, a síremlék előtt mécsesekből kirakva áll a becenév, ami csak őt illette meg az évek során: FECÓ.

Balázs Fecó sírja tele van virággal, gyertyákkal és a nevét is kirakták mécsesekből, de még egy Fradi-sálat is tettek rá (Fotó: Bors)

Balázs Fecó sírkövére pillantva pedig a következő idézetet láthatjuk:

„Szavaim fáradt nyilak

Földre hulltak az útjukon,

Amit nem mondhattam el,

Már többé nem tudom.”

Balázs Fecó síremléke az énekes halálának ötödik évfordulóján is gondozott (Fotó: Bors)

Keresztes Ildikó még nem dolgozta fel Balázs Fecó halálát

Balázs Fecó és Keresztes Ildikó között szoros barátság volt (Fotó: hot! archív)

„Még kezdő énekesnő voltam, és az OSZK Stúdióban tanultam énekelni, ahol ifj. Herrer Pál által ismertük meg egymást, aki a Korálban is volt tag. Palcsika révén közösen vettünk részt néhány házibuliban, ahol Fecó is ott volt” – kezdte a hot! magazinnak Keresztes Ildikó.

„Amikor megismerkedtünk, Fecó már nagy sztár volt, és emlékszem, óriási dolog volt nekem, hogy egy ekkora ikonnal találkozhattam. Hatalmas ugrás, és mindketten egy kiadóhoz kerültünk akkor, aminek Szűcs Laci volt a vezetője. Ő találta ki, hogy adjuk elő közösen A csönd éve volt című dalt. Korábban ezért a szerzeményért Fecó már az 1986-os Interpop Fesztiválon szerzői díjat kapott.

Ehhez képest egy kicsit szkeptikus voltam, de felénekeltük, én pedig nagyon boldog voltam. Arra pedig végképp nem számítottam, hogy ekkora siker lesz a közönségnél

– merengett a hetilapnak az énekesnő.