Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Lujza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hihetetlen, kik kísérték el Stohl Andrást a Nagy Duett élő adására

Stohl András
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 12:20
Nagy DuettA Nagy Duett 2026
Cuki vendégek! Stohl András édes családi fotót osztott meg.

Stohl András új Instagram-bejegyzésében bepillantást engedett a kulisszák mögé. Megmutatta, ki volt a két kis sztárvendége a tegnapi Nagy Duett élő adásán. Nem más kísérte el rá, mint legkisebb lánya, a négyéves Bella, és kisfia, Andris.

Stohl András ritka bepillantást engedett a kulisszák mögé
Stohl András ritka bepillantást engedett a kulisszák mögé
Fotó: TV2

Stohl András gyermekeivel jelent meg A Nagy Duett közvetítésén

Hamarosan kezdődik a Nagy Duett

– írta bejegyzésében a színművész.

A követők odáig voltak a családi fotóért. Azt ugyan nem tudni, ki készítette a fotót, de az biztos, hogy Stohl András kisfiának stílusát már most imádja mindenki. Kislánya édes kis copfjai pedig szintén szívet melengetőek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu