Hihetetlen, kik kísérték el Stohl Andrást a Nagy Duett élő adására

Stohl András új Instagram-bejegyzésében bepillantást engedett a kulisszák mögé. Megmutatta, ki volt a két kis sztárvendége a tegnapi Nagy Duett élő adásán. Nem más kísérte el rá, mint legkisebb lánya, a négyéves Bella, és kisfia, Andris.

Stohl András ritka bepillantást engedett a kulisszák mögé

Fotó: TV2

Stohl András gyermekeivel jelent meg A Nagy Duett közvetítésén

Hamarosan kezdődik a Nagy Duett

– írta bejegyzésében a színművész.

A követők odáig voltak a családi fotóért. Azt ugyan nem tudni, ki készítette a fotót, de az biztos, hogy Stohl András kisfiának stílusát már most imádja mindenki. Kislánya édes kis copfjai pedig szintén szívet melengetőek.