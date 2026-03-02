Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: A műholdfelvételek nem hazudnak

zelenszkij
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 12:13 / FRISSÍTÉS: 2026. március 02. 12:14
Barátság kőolajvezetékháborúOrbán Viktor
A miniszterelnök közölte, a Barátság kőolajvezetéket nem érte kár.
Bors
Orbán Viktor Facebook-oldalán jelentette be, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A műholdfelvételek nem hazudnak. A Barátság kőolajvezetéket nem érte kár.  Zelenszkij elnök zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!

- írta posztjában a miniszterelnök és felvételeket is megosztott.

Korábban fel is szólította Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat! A kormányfő azt is kijelentette: "Mindaddig fenntartjuk az ellenintézkedéseinket, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást."

 

