Orbán Viktor: A műholdfelvételek nem hazudnak

Orbán Viktor Facebook-oldalán jelentette be, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A műholdfelvételek nem hazudnak. A Barátság kőolajvezetéket nem érte kár. Zelenszkij elnök zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!

- írta posztjában a miniszterelnök és felvételeket is megosztott.

Korábban fel is szólította Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat! A kormányfő azt is kijelentette: "Mindaddig fenntartjuk az ellenintézkedéseinket, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást."