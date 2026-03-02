Orbán Viktor: A műholdfelvételek nem hazudnak

Orbán Viktor Facebook-oldalán jelentette be, műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs.
A műholdfelvételek nem hazudnak. A Barátság kőolajvezetéket nem érte kár. Zelenszkij elnök zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra!
- írta posztjában a miniszterelnök és felvételeket is megosztott.
Korábban fel is szólította Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat! A kormányfő azt is kijelentette: "Mindaddig fenntartjuk az ellenintézkedéseinket, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást."
