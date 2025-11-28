Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Stefánia névnapja

Komár László zenei kvíz a legnagyobb rajongóknak.

Hatalmas retró zenei kvíz: te mennyire vagy képben Komár László ikonikus slágereivel?

rock and roll
2025. november 28.
retro kvízekKomár Lászlókvíz
Vajon mennyire rémlenek még azok a régi slágerek, amikre egy ország ropta? Komár László születésnapja alkalmából egy nosztalgikus retró zenei kvízzel készültünk, ami még a legnagyobb rajongókat is próbára teheti. A legjobbak között leszel?
Óriási retró zenei kvíz Komár László legismertebb dalaiból, ami időutazásra invitálja a legnagyobb fanokat. Rémlik még a Táncoló fekete lakkcipők vagy a No Miss című dal? Akkor tedd próbára a tudásodat!

  • Komár László elképesztő karriert futott be.
  • Az énekes komoly betegséggel küzdött.
  • Kvízkérdések a legnagyobb rajongóknak.

Nosztalgikus retró kvíz – Most kiderül, mennyire ismered a magyar Elvis dalait!

Komár Lászlót sokan emlegették a magyar Elvisként, aki a Scampolo, a Dogs, a Non-Stop, a Szemek, Szájak, Szívek együttes tagja volt, illetve fellépett az Atlasszal és a Bergendy-együttessel is. Az énekes karrierje azonban a 70-es évek végén kezdett csak igazán felfelé ívelni, amikor szólóban folytatta pályafutását.

A rock and roll koronázatlan királya azonban mindössze 67 évet kapott a sorstól, ugyanis 2006-ban elárulta, hogy daganatot találtak a lábában. Az énekes éveken keresztül küzdött a borzalmas betegséggel, míg végül 2012-ben felesége karjaiban örök álomba merült.

Komár László ma lenne 81 éves, ezért emlékére egy izgalmas zenei kvízzel készültünk, amiből kiderül, mennyire ismered a magyar Elvis híres dalait. Ha te is ezekre tomboltál, ez a kvíz egyenesen a neveden szólít!

Melyik dal kezdődik így: „Nem szól a dal, szomorú, csendes este van...”?

Az alábbi videóban meghallgathatod Komár László egyik legikonikusabb slágerét, a Mondd, kis kócos című dalt:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
