Hatalmas retró zenei kvíz: te mennyire vagy képben Komár László ikonikus slágereivel?

Óriási retró zenei kvíz Komár László legismertebb dalaiból, ami időutazásra invitálja a legnagyobb fanokat. Rémlik még a Táncoló fekete lakkcipők vagy a No Miss című dal? Akkor tedd próbára a tudásodat!

Fotó: Fotó: MTI/Soós Lajos / Kisalföld

Komár Lászlót sokan emlegették a magyar Elvisként, aki a Scampolo, a Dogs, a Non-Stop, a Szemek, Szájak, Szívek együttes tagja volt, illetve fellépett az Atlasszal és a Bergendy-együttessel is. Az énekes karrierje azonban a 70-es évek végén kezdett csak igazán felfelé ívelni, amikor szólóban folytatta pályafutását.

A rock and roll koronázatlan királya azonban mindössze 67 évet kapott a sorstól, ugyanis 2006-ban elárulta, hogy daganatot találtak a lábában. Az énekes éveken keresztül küzdött a borzalmas betegséggel, míg végül 2012-ben felesége karjaiban örök álomba merült.

Komár László ma lenne 81 éves, ezért emlékére egy izgalmas zenei kvízzel készültünk, amiből kiderül, mennyire ismered a magyar Elvis híres dalait. Ha te is ezekre tomboltál, ez a kvíz egyenesen a neveden szólít!