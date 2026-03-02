Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Lujza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Egyik háborúból a másikba menekültünk” – egy édesanya csak nyaralni szeretett volna, három gyermekével az iráni csapások poklában találta magát

háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 12:25 / FRISSÍTÉS: 2026. március 02. 13:06
IránanyaIzraelDubaj
Egy Izraelből családi nyaralásra érkezett brit édesanya „teljes pánikállapotként” írta le az élményeit, miután iráni rakétacsapások közepébe került Dubajban. A háború közepén találta magát és családját.
N.T.
A szerző cikkei

A 47 éves Rachel Corney szerdán utazott Izraelből az Egyesült Arab Emírségekbe három tinédzser gyermekével. A londoni édesanya azonban a szállodájában gyermekeivel együtt fedezékbe kényszerült, a háború poklában találta magát. 

Háború: robbanások rázták meg Dubajt
Háború: robbanások rázták meg Dubajt
Fotó: Abedin Taherkenareh / MTI

„Egyik háborúból a másikba menekültünk”

A W Hotel medencéje mellett ült, amikor nem sokkal ebéd után bekövetkezett az első robbanás.

Láttuk a fejünk felett a lángokat, amelyek úgy néztek ki, mint egy füstből álló gombafelhő

– mondta.

Egy órával később egy második robbanás miatt a vendégek fedett helyre menekültek, miközben a személyzet a szálloda előcsarnokába terelte a családokat. Hajnali 1 órakor a család vészhelyzeti telefonos riasztást kapott, amely arra utasította őket, hogy húzódjanak fedezékbe a mélygarázsban.

Rachel így nyilatkozott:

Sok vendég jött be, néhányan sírtak, mások nyugodtak voltak, sok kisgyerek is volt. Senki sem mondott semmit. Izraelben hozzászoktunk a bombákhoz, és mindenki azt mondta, hogy Dubaj mennyire biztonságos hely, de nem hiszem el, hogy ez velünk történt meg.

Mint ismeretes, több közel-keleti országot is iráni légicsapások értek, miután az ország fokozta a megtorlásokat legfőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah meggyilkolása miatt.

A brit külügyminisztérium arra utasította a brit állampolgárokat, hogy azonnal keressenek menedéket ott, ahol tartózkodnak, mivel a konfliktus tovább eszkalálódik – írja a Metro

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu