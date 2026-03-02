„Egyik háborúból a másikba menekültünk” – egy édesanya csak nyaralni szeretett volna, három gyermekével az iráni csapások poklában találta magát

A 47 éves Rachel Corney szerdán utazott Izraelből az Egyesült Arab Emírségekbe három tinédzser gyermekével. A londoni édesanya azonban a szállodájában gyermekeivel együtt fedezékbe kényszerült, a háború poklában találta magát.

Háború: robbanások rázták meg Dubajt

Fotó: Abedin Taherkenareh / MTI

„Egyik háborúból a másikba menekültünk”

A W Hotel medencéje mellett ült, amikor nem sokkal ebéd után bekövetkezett az első robbanás.

Láttuk a fejünk felett a lángokat, amelyek úgy néztek ki, mint egy füstből álló gombafelhő

– mondta.

Egy órával később egy második robbanás miatt a vendégek fedett helyre menekültek, miközben a személyzet a szálloda előcsarnokába terelte a családokat. Hajnali 1 órakor a család vészhelyzeti telefonos riasztást kapott, amely arra utasította őket, hogy húzódjanak fedezékbe a mélygarázsban.

Rachel így nyilatkozott:

Sok vendég jött be, néhányan sírtak, mások nyugodtak voltak, sok kisgyerek is volt. Senki sem mondott semmit. Izraelben hozzászoktunk a bombákhoz, és mindenki azt mondta, hogy Dubaj mennyire biztonságos hely, de nem hiszem el, hogy ez velünk történt meg.

Mint ismeretes, több közel-keleti országot is iráni légicsapások értek, miután az ország fokozta a megtorlásokat legfőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah meggyilkolása miatt.

A brit külügyminisztérium arra utasította a brit állampolgárokat, hogy azonnal keressenek menedéket ott, ahol tartózkodnak, mivel a konfliktus tovább eszkalálódik – írja a Metro.