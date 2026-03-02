Kandász Andrea mindenki életét megváltoztatja: „Az éhes lélek mindig hízni fog!”

Kandász Andrea soha egyetlen percre sem áll meg, a pörgős életvitel a munkájára és a magánéletére egyaránt jellemző. Bár két évvel ezelőtt egy baleset megtanította arra, hogyan kell lassítania, a KandászMamik műsorvezetője mindig tele van energiával és lendülettel. Egyetlen dolog tudja keresztülhúzni a számításait, méghozzá a hideg tél, így a legzordabb hónapokat általában távoli országokban tölti. Idén azonban a sors másképp alakította a jól átgondolt terveket, ezért egy meglepő irányváltoztatással ráfordult az egyik legnagyobb projektjére, amelyen évek óta dolgoznak férjével.
Az ismert televíziós hosszú évek óta külföldre utazik a hideg tél elől, ilyenkor azonban szó sincs nyaralásról: fix ütemtervet tart és előre dolgozik, hogy a visszatérése után minél hatékonyabban tudja folytatni a jelenléti munkát; idén is így tervezte. Kandász Andrea lánya, Lolita viszont váratlanul befizetett egy hosszabb thaiföldi utazásra, ezért Kandi a maradás mellett döntött, mert nem akarta egyedül hagyni édesanyját. Bár az itthoni mínuszok alaposan próbára tették a határait, ő mégis hasznára fordította a nehézségeket. „A tél nekem most azt tanítja, hogy hogyan tudok én is jól funkcionálni a komfortzónámon kívül. Nehezen viselem a hideget, de hogyan is adhatnék hiteles tanácsot úgy, hogy minden rózsaszín, közben 28+ fokban és napsütésben dolgozom?” – meséli a műsorvezető, aki elárulta: ezzel a lendülettel márciusban végre elindul egy óriási projektje, amin már nagyon régóta dolgozik.
Olyan nőknek segítünk majd, akik felszálltak az öregedés, a hízás , a rossz hangulatok, a menopauza, a céltalanság, a “nem érek semmit” és a beletörődés vonatára; vagyis kikerültek a komfortzónájukból.
A programmal egy olyan életváltó oldal indul útnak, ahol élő online, interaktív tréningek, előfizetéses tartalmak és heti tervek is megtalálhatók lesznek. Mindennek kidolgozása persze rengeteg időt vesz igénybe, hiszen három pillérre épít:
Kandász Andrea úgy véli, a negyven, de akár már 35 év feletti nők testi és lelki változása egy életállapot, ez azonban nem jelenti azt, hogy el kell indulni a lejtőn.
Szándékosan tavaszra terveztük az indulást, hiszen január elején mindenki újévi fogadalmakat tesz, amik aztán két hét múlva elvesznek a ködben és semmilyen nagy változást nem eredményeznek. A negyvenes éveinkben, persze hatvan felett sem késő, még nagyon klasszul rendbe lehet tenni az addig elrontottakat. Itt nem elsősorban a küllem miatt érdemes például fogyni, hanem az egészség miatt. Más kérdés, hogy ez külsőségekben is pozitívan mutatkozik meg.
A második pillér mindent magába foglal a mindfulness témáján belül, vagyis egyesíti testet és lelket.
Hiába van meg az elhatározás, ha azt nem tudjuk megtámogatni egészséges lélekkel. Az éhes lélek mindig hízni fog. Mert mindig lesz egy stresszes pillanat, amikor elbukjuk a célt. Különböző módszerekkel, például agyhullámokkal dolgozom már tíz éve, ami az alfa alatt eggyel mélyebben képes változásokat elérni a tudatalattinkban. Ehhez kapcsolódnak olyan technikák, ahol én segítem majd a résztvevőket, én leszek a tréner, de igazi változást mindenki saját magán érhet csak el. A szlogenünk is ehhez kapcsolódik: Teremtsd újra Önmagad!
Mindehhez egyébként Kandász Andrea férje, Feri is hozzáteszi a tanult optimizmus mentor szaktudását és azt a férfi energiát, amire sok esetben a nőknek szükségük van: vagyis mindent együtt dolgoznak ki a programban. Ahogy a Kalandjárat utazási sorozatukkal is együtt járták –járják be a világot és összegyűjtötték a különböző népek hosszú élet tapasztalatait. Kandi nem a lejtmenet kezdeteként, hanem egy új és akár szabadabb életszakasz felívelő lehetőségeként tekint a 40 feletti évekre. „Miért kell egy negyven éves nőnek a B oldalon lennie? Hiszen ereje teljében van, azaz jöhet az újabb A oldal, csak kicsit másképp. Persze, ilyenkor a férfiak is bepánikolnak sokszor; ami őrületes önbizalmi hullámvasút mindkét félnek egy kapcsolatban”
A TV2 műsorvezetője sosem riad vissza attól, hogy saját magából is adjon, így induló programja is jócskán táplálkozik majd Kandi és Feri személyes tapasztalataiból, nem csak egészséges életmód tekintetében, hanem a hosszútávú kapcsolat témájában is. Közel három évtizede alkotnak egy párt férjével, mint mondja, ez sem olyan, amit ingyen adnak: rengeteg közös munka gyümölcse.
A harmadik pillér szerint olyan webináriumok (online, élő tréningek) lesznek, amelyek elsősorban olyanokhoz szólnak, akik egyébként az ilyeneket nem tudják elérni személyes jelenléttel. Vagy azért, mert szégyenkeznek, vagy azért, mert több száz kilométerre élnek, vagy esetleg azért, mert nem tudják megfelelően beilleszteni az idejükbe. Nagyon szeretnénk segíteni azoknak, akik valami miatt elakadtak az életben és nem tudnak továbblendülni.
Kandász Andrea programja kifejezetten a negyven felettieket célozza, szerinte ugyanis ezzel a korosztállyal sokkal kevesebben foglalkoznak.
Életváltó misszióm van, amelyben harminc évesen nem lehettem volna hiteles, most viszont nagyon is eljött az ideje
