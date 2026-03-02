Kandász Andrea mindenki életét megváltoztatja: „Az éhes lélek mindig hízni fog!”

Kandász Andrea soha egyetlen percre sem áll meg, a pörgős életvitel a munkájára és a magánéletére egyaránt jellemző. Bár két évvel ezelőtt egy baleset megtanította arra, hogyan kell lassítania, a KandászMamik műsorvezetője mindig tele van energiával és lendülettel. Egyetlen dolog tudja keresztülhúzni a számításait, méghozzá a hideg tél, így a legzordabb hónapokat általában távoli országokban tölti. Idén azonban a sors másképp alakította a jól átgondolt terveket, ezért egy meglepő irányváltoztatással ráfordult az egyik legnagyobb projektjére, amelyen évek óta dolgoznak férjével.

Kandász Andrea Szülőszoba című műsorát több mint húsz évvel ezelőtt indította, mostani, Longevity programjának megalkotását saját életének állomási inspirálták (Fotó: Kandász Andrea)

Kandász Andrea: „A céltalanság nagyon a mélybe tudja rántani az embereket”

Az ismert televíziós hosszú évek óta külföldre utazik a hideg tél elől, ilyenkor azonban szó sincs nyaralásról: fix ütemtervet tart és előre dolgozik, hogy a visszatérése után minél hatékonyabban tudja folytatni a jelenléti munkát; idén is így tervezte. Kandász Andrea lánya, Lolita viszont váratlanul befizetett egy hosszabb thaiföldi utazásra, ezért Kandi a maradás mellett döntött, mert nem akarta egyedül hagyni édesanyját. Bár az itthoni mínuszok alaposan próbára tették a határait, ő mégis hasznára fordította a nehézségeket. „A tél nekem most azt tanítja, hogy hogyan tudok én is jól funkcionálni a komfortzónámon kívül. Nehezen viselem a hideget, de hogyan is adhatnék hiteles tanácsot úgy, hogy minden rózsaszín, közben 28+ fokban és napsütésben dolgozom?” – meséli a műsorvezető, aki elárulta: ezzel a lendülettel márciusban végre elindul egy óriási projektje, amin már nagyon régóta dolgozik.

Olyan nőknek segítünk majd, akik felszálltak az öregedés, a hízás , a rossz hangulatok, a menopauza, a céltalanság, a “nem érek semmit” és a beletörődés vonatára; vagyis kikerültek a komfortzónájukból.

A programmal egy olyan életváltó oldal indul útnak, ahol élő online, interaktív tréningek, előfizetéses tartalmak és heti tervek is megtalálhatók lesznek. Mindennek kidolgozása persze rengeteg időt vesz igénybe, hiszen három pillérre épít: