Kőkemény retro kvíz – Emlékszel még mennyibe kerültek a húsok a hentespultban?

A 60-as, 70-es években nemcsak a világ volt teljesen más, hanem az árak is. Emlékszel még, hogy mennyibe került egy kiló libatepertő vagy vadász szalámi a hentespultban? Azt tudod, hogy a keresetünk hány százalékát költöttük el 1 kiló csirkecombra, vagy melyik fajta kolbászért fizettünk a legtöbbet? Ha valóban annyira jó a memóriád, mint amilyennek gondolod, gyerekjáték lesz számodra kitölteni ezt a retro kvízt. Vagy még sem?

Töltsd ki retro kvízünket a régi hentesárukról

Fotó: Fortepan/Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

Tedd próbára a tudásod a retró kvízünkkel