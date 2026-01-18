Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Kőkemény retro kvíz – Emlékszel még mennyibe kerültek a húsok a hentespultban?

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 18:30
Tepertő, kolbász, szalámi és friss csirkecomb – ahogy régen, úgy ma is fontos részei a magyar konyhának. De vajon emlékszel még rá, hogy mennyibe kerültek egykor a húspult kedvencei? Töltsd ki a retro kvízt, tedd próbára a memóriád, vajon tényleg annyira jó, mint amilyennek hiszed?
A 60-as, 70-es években nemcsak a világ volt teljesen más, hanem az árak is. Emlékszel még, hogy mennyibe került egy kiló libatepertő vagy vadász szalámi a hentespultban? Azt tudod, hogy a keresetünk hány százalékát költöttük el 1 kiló csirkecombra, vagy melyik fajta kolbászért fizettünk a legtöbbet? Ha valóban annyira jó a memóriád, mint amilyennek gondolod, gyerekjáték lesz számodra kitölteni ezt a retro kvízt. Vagy még sem?

archív felvétel hentespultról, ami a retro kvízben is szerepel.
Töltsd ki retro kvízünket a régi hentesárukról
Fotó: Fortepan/Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

Tedd próbára a tudásod a retró kvízünkkel

A libatepertő nagyon népszerű volt az 1960-as évek közepén. Mennyibe került akkoriban egy kilogramm belőle?

Pillants bele a Magyar Filmhíradóba a 60-as évekből:

Tedd próbára a tudásod az alábbi retró kvízekkel is:

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
