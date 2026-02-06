Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Dorottya, Dóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
90-es évek beli bolt a retró kvízben

Kőkemény retró kvíz: emlékszel még, mennyibe került a tojás és a kenyér a 90-es években?

nosztalgia
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 20:30
retróretro kvízekárak
Meg tudnád tippelni mennyibe került egy bevásárlás a vasárnapi ebédhez 1995-ben? Frissítsd fel a memóriád, és teszteld tudásodat legújabb retró kvízünkkel! Felkészültél?
Boncza Léda
A szerző cikkei

Kitalálod, mennyibe került egy átlagos bevásárlás a múltban? Újabb időutazásra invitálunk, ezúttal a 90-es évek közepére! Nosztalgiázz, és teszteld legújabb retró kvízünkkel, neked mennyire jó a memóriád!

90-es évekbeli boltban vásárló nő a retró kvízben.
Retró kvíz: emlékszel még, mennyibe kerültek ezek az alapvető élelmiszerek 1995-ben?
Fotó: Fortepan/UWM Libraries/Harrison Forman
  • Emlékszel még az alapvető élelmiszerek áraira 1995-ből?
  • Nosztalgiázz és idézd fel a régi bevásárlókörutakat!
  • Teszteld tudásodat retró kvízünk segítségével!

Retró kvíz: emlékszel még az alapvető élelmiszerek árára a 90-es évekből?

A kenyér, tojás és az étolaj már a szatyorban – és a jutalom egy kis gombóc fagyi vagy kakaós csiga, amit hazafelé elmajszolhatunk. Ezek azok az élelmiszerek, amelyeknek még ma is ott a helyük a kamra polcán, ha egy kiadós vasárnapi ebéd készül. Régen sem volt ez másként, csak épp az árak voltak kicsit mások. Te fel tudod idézni, mennyibe került egy nagybevásárlás 1995-ben? Töltsd ki retró kvízünket, és derítsd ki, mi minden dereng még az emlékeidben a régi árak közül!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Hány Ft volt 10 db tojás?

Frissítsd fel a régi emlékeidet ezzel a videóval:

Tölts ki még több retró kvízt:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu