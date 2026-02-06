Kőkemény retró kvíz: emlékszel még, mennyibe került a tojás és a kenyér a 90-es években?

Kitalálod, mennyibe került egy átlagos bevásárlás a múltban? Újabb időutazásra invitálunk, ezúttal a 90-es évek közepére! Nosztalgiázz, és teszteld legújabb retró kvízünkkel, neked mennyire jó a memóriád!
A kenyér, tojás és az étolaj már a szatyorban – és a jutalom egy kis gombóc fagyi vagy kakaós csiga, amit hazafelé elmajszolhatunk. Ezek azok az élelmiszerek, amelyeknek még ma is ott a helyük a kamra polcán, ha egy kiadós vasárnapi ebéd készül. Régen sem volt ez másként, csak épp az árak voltak kicsit mások. Te fel tudod idézni, mennyibe került egy nagybevásárlás 1995-ben? Töltsd ki retró kvízünket, és derítsd ki, mi minden dereng még az emlékeidben a régi árak közül!
Frissítsd fel a régi emlékeidet ezzel a videóval:
