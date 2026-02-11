A film, amin sírva nevettünk – Óriási Csupasz pisztoly kvíz: csak a legnagyobb rajongóknak megy hibátlanul

A Csupasz pisztoly volt az a film, ami miatt percekig nem lehetett levegőt kapni a nevetéstől. De vajon mennyire emlékszel a részletekre? Teszteld magad ezzel a felejthetetlen retró kvízzel!

Vajon ez a kvíz rajtad is kifog?

Fotó: ZUMA Press / Northfoto

A Csupasz pisztoly örökre beírta magát a filmtörténelembe.

A trilógia folytatása 2025-ben került vászonra, a főszerepben Liam Neesonnal.

Ebből a kvízből kiderül, hogy mennyire emlékszel a kultfilm első részére.

Csupasz pisztoly kvíz a legnagyobb rajongóknak: a kérdések 10-ből 9 embert megizzasztanak

1988-ban mutatták be a Csupasz pisztoly első részét Leslie Nielsen főszereplésével, majd 1991-ben a második, 1994-ben pedig a befejező epizódot. A film a Nagyon különleges ügyosztály című sorozatból merítette az ihletet, és örökre beírta magát a filmtörténelembe. A vígjáték igazi kultfilmmé vált, melynek köszönhetően 2025-ben megjelent a negyedik része is, a főszerepben Liam Neesonnal.

De vajon mennyire él még benned a kétbalkezes rendőr karaktere és a vígjáték abszurd poénjai? Emlékszel az ikonikus szereplőkre és a film cselekményére? Derítsd ki ezzel a nosztalgikus retró kvízzel, hogy mennyire mozogsz otthonosan a Csupasz pisztoly első részében!