Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Bertold, Marietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A Csupasz pisztoly jelenete a főszereplővel, akivel kapcsolatban van kvízkérdés.

A film, amin sírva nevettünk – Óriási Csupasz pisztoly kvíz: csak a legnagyobb rajongóknak megy hibátlanul

Leslie Nielsen
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 11:05
filmes kvízekretro kvízekCsupasz pisztolykvíz
Te is a hasadat fogtad a kacagástól, amikor a kétbalkezes rendőr egy tanulóvezető segítségével vette üldözőbe a merénylőt? Leslie Nielsen születésnapja alkalmából egy óriási Csupasz pisztoly kvízzel készültünk. Lehet, hogy rajtad is kifog?
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

A Csupasz pisztoly volt az a film, ami miatt percekig nem lehetett levegőt kapni a nevetéstől. De vajon mennyire emlékszel a részletekre? Teszteld magad ezzel a felejthetetlen retró kvízzel!

A Csupasz pisztoly egyik jelenete, amiről a kvíz is szól.
Vajon ez a kvíz rajtad is kifog?
Fotó: ZUMA Press / Northfoto
  • A Csupasz pisztoly örökre beírta magát a filmtörténelembe.
  • A trilógia folytatása 2025-ben került vászonra, a főszerepben Liam Neesonnal.
  • Ebből a kvízből kiderül, hogy mennyire emlékszel a kultfilm első részére.

Csupasz pisztoly kvíz a legnagyobb rajongóknak: a kérdések 10-ből 9 embert megizzasztanak

1988-ban mutatták be a Csupasz pisztoly első részét Leslie Nielsen főszereplésével, majd 1991-ben a második, 1994-ben pedig a befejező epizódot. A film a Nagyon különleges ügyosztály című sorozatból merítette az ihletet, és örökre beírta magát a filmtörténelembe. A vígjáték igazi kultfilmmé vált, melynek köszönhetően 2025-ben megjelent a negyedik része is, a főszerepben Liam Neesonnal.

De vajon mennyire él még benned a kétbalkezes rendőr karaktere és a vígjáték abszurd poénjai? Emlékszel az ikonikus szereplőkre és a film cselekményére? Derítsd ki ezzel a nosztalgikus retró kvízzel, hogy mennyire mozogsz otthonosan a Csupasz pisztoly első részében!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mitől vált kultikussá a film?

Ebben a videóban megtekintheted a Csupasz pisztoly 1988-as előzetesét:

Ezeket a kvízek kitöltötted már?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu