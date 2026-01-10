Kvíz – Emlékszel még a régi élelmiszerárakra? Most kiderül, mennyire jó a memóriád

Retró kvíz azoknak, akik egy kicsit nosztalgiáznának és felidéznék a régi szép időket, amikor még minden más volt. Emlékszel még, hogy mennyibe került egy kiló kenyér vagy egy kiló méz? Ha úgy érzed, ebben profi lennél, tedd próbára a tudásodat!

Tedd próbára a tudásod legújabb retró kvízünkkel!

Fotó: Fortepan / Erky-Nagy Tibor

A kvíz, ami egy pillanatra visszarepít a múltba.

A régi élelmiszerárak szép emlékeket idéznek.

Most kiderül, mennyire jó a memóriád.

Eget rengető retró kvíz: még azokat is megizzasztja, akik benne éltek

Volt idő, amikor pár forinttal a zsebedben indultál boltba, hogy megvedd a legfontosabb élelmiszereket. Bár azóta is sokan felemlegetik, hogy az árak mennyit emelkedtek, nem árt szem előtt tartani, hogy a keresetek is jóval alacsonyabbak voltak akkoriban.

A régi élelmiszerárak azonban sokak számára nemcsak puszta számok, hanem emlékek őrzői: családi bevásárlások, aprópénz számolgatása a pénztárnál vagy az első alkalom, amikor egyedül mentél boltba. De vajon mennyibe kerültek az élelmiszerek régen? Készen állsz egy kis nosztalgiára? Akkor töltsd ki ezt a felejthetetlen retró kvízt!