Nagy retró kvíz: alig akad valaki, aki érti még ezeket a régi kifejezéseket – Te képes vagy hibátlanul kitölteni?

Kíváncsi vagy, mennyire ismered valójában az anyanyelvedet? Ezeket a kifejezéseket alig ismeri már valaki. Vajon te a kivételesen műveltek közé tartozol, vagy csak sok időt töltöttél a nagymamáddal, és jó memóriád van? Ezzel a retró kvízzel tesztelheted tudásodat. De koncentrálj, mert nem lesz egyszerű dolgod! Elég művelt vagy ahhoz, hogy hibátlanul válaszolj minden kérdésre? Most kiderül!

Régi szavak retró kvíz: tudod még mit jelentenek ezek a kifejezések?

Fotó: Cast Of Thousands / Shutterstock

A magyar nyelv folyamatosan változik.

A történelmi és kulturális hatások formálják a szókincsünket.

A retró kvíz segít felmérni, mennyire ismered a régies magyar szavakat.

A nyelvünk állandóan alakulóban van, változik. Szavak tűnnek el, születnek újjá és honosodnak meg. Ami egykor még a mindennapi szókincs része volt, ma már szinte minden tájon magyarázatra szorul a fiatalok körében.

Talán érezzük még egy-egy kifejezés szófaját, távoli jelentését, de sokszor nem tudjuk megfogalmazni, mi néhány magyar szó pontos definíciója. Itt az ideje próbára tenni a tudásodat – vagy a memóriádat! Te rájössz, hogy melyik régi kifejezés mit jelent? Töltsd ki a régi szavak retró kvízét, és minden kiderül!