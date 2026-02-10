Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Nagy retró kvíz: alig akad valaki, aki érti még ezeket a régi kifejezéseket – Te képes vagy hibátlanul kitölteni?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 09:15
Tudod, kik voltak a kufárok, és hogy hívták a babot nagyanyáink? A régi szavakból összeállított retró kvíz szinte mindenkin kifog. Vajon neked sikerül hibátlanul kitölteni?
Boncza Léda
Kíváncsi vagy, mennyire ismered valójában az anyanyelvedet? Ezeket a kifejezéseket alig ismeri már valaki. Vajon te a kivételesen műveltek közé tartozol, vagy csak sok időt töltöttél a nagymamáddal, és jó memóriád van? Ezzel a retró kvízzel tesztelheted tudásodat. De koncentrálj, mert nem lesz egyszerű dolgod! Elég művelt vagy ahhoz, hogy hibátlanul válaszolj minden kérdésre? Most kiderül!

Gondolkodó idős férfi a régi szavak retró kvízben.
Régi szavak retró kvíz: tudod még mit jelentenek ezek a kifejezések?
Fotó: Cast Of Thousands /  Shutterstock 
  • A magyar nyelv folyamatosan változik.
  • A történelmi és kulturális hatások formálják a szókincsünket.
  • A retró kvíz segít felmérni, mennyire ismered a régies magyar szavakat.

Nagy retró kvíz: te tudod, mit jelentenek ezek a régi kifejezések?

A nyelvünk állandóan alakulóban van, változik. Szavak tűnnek el, születnek újjá és honosodnak meg. Ami egykor még a mindennapi szókincs része volt, ma már szinte minden tájon magyarázatra szorul a fiatalok körében.

Talán érezzük még egy-egy kifejezés szófaját, távoli jelentését, de sokszor nem tudjuk megfogalmazni, mi néhány magyar szó pontos definíciója. Itt az ideje próbára tenni a tudásodat – vagy a memóriádat! Te rájössz, hogy melyik régi kifejezés mit jelent? Töltsd ki a régi szavak retró kvízét, és minden kiderül!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik szó jelentése a következő: helyiérdekű vasút (HÉV)?

Az alábbi videó segíthet megérteni, hogyan változik a nyelv:

