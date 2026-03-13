BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
Földrajzi kvíz: mennyit tudsz a hazai tavakról és folyókról?

Elsőre azt gondolod, hogy a hazai vizek témája nem tartogat különösebb meglepetést? Ez a földrajzi kvíz viszont megmutatja, hogy Magyarország tavai és folyói között is akad jó pár olyan kérdés, amelyen el kell gondolkodni. Indulhat a játék?
  • Ez a földrajzi kvíz a hazai tavakról és folyókról szól.
  • A kérdések között a Balaton, a Duna, a Tisza és több ismert magyar vízterület is szerepel.
  • Töltsd ki a kvízt, és nézd meg, mennyire ismered Magyarország vizeit.

Magyarországot gyakran nevezik a vizek országának, ez valóban találó megfogalmazás. Az ország arculatát tavak, folyók, holtágak, termáltavak és víztározók is alakítják, ráadásul sok település életét ma is erősen meghatározza a közelségük. Vannak köztük közismert helyek, ahová minden nyáron sokan utaznak, más vizekhez pedig inkább földrajzi, történelmi vagy természeti érdekességek kapcsolódnak. Ebben a földrajzi kvízben ezekre kérdetünk rá.

Földrajzi kvíz a hazai tavakról és folyókról

A magyar tájhoz szorosan hozzátartoznak a vizek. Elég csak a Balatonra, a Tiszára vagy a Fertő tóra gondolni, de ugyanígy fontos a Tisza-tó, a Körösök vidéke vagy éppen a Hévízi-tó is. Ezek a helyek nemcsak földrajzi fogalmak, hanem nyaralások, kirándulások, emlékek és iskolai leckék részei is. A tavak és folyók nevei ismerősen csengenek, de amikor nehezebb kérdések kerülnek elő, már könnyen elbizonytalanodunk. Tudjuk, hol nyaraltunk gyerekként, melyik város melyik vízparthoz kötődik, vagy melyik tavat szokták különleges adottságai miatt emlegetni, de a részletek már nem mindig ugranak be azonnal. Egy földrajzi kvíz éppen attól jó játék, hogy ezeket az ismerős helyeket most egy kicsit más szemmel nézheted végig.

Töltsd ki a kvízt, és nézd meg, mennyire ismered a hazai tavakat és folyókat!

KVÍZ

Melyik tó partján található Gárdony?

Nézd meg a természetfilmet hazánk vízi állatvilágáról:

