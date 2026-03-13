Földrajzi kvíz: mennyit tudsz a hazai tavakról és folyókról?

Ez a földrajzi kvíz a hazai tavakról és folyókról szól.

A kérdések között a Balaton, a Duna, a Tisza és több ismert magyar vízterület is szerepel.

Magyarországot gyakran nevezik a vizek országának, ez valóban találó megfogalmazás. Az ország arculatát tavak, folyók, holtágak, termáltavak és víztározók is alakítják, ráadásul sok település életét ma is erősen meghatározza a közelségük. Vannak köztük közismert helyek, ahová minden nyáron sokan utaznak, más vizekhez pedig inkább földrajzi, történelmi vagy természeti érdekességek kapcsolódnak. Ebben a földrajzi kvízben ezekre kérdetünk rá.

A földrajzi kvízben a hazai tavakról és folyókról is vannak kérdések

Fotó: kudla / Shutterstock

Földrajzi kvíz a hazai tavakról és folyókról

A magyar tájhoz szorosan hozzátartoznak a vizek. Elég csak a Balatonra, a Tiszára vagy a Fertő tóra gondolni, de ugyanígy fontos a Tisza-tó, a Körösök vidéke vagy éppen a Hévízi-tó is. Ezek a helyek nemcsak földrajzi fogalmak, hanem nyaralások, kirándulások, emlékek és iskolai leckék részei is. A tavak és folyók nevei ismerősen csengenek, de amikor nehezebb kérdések kerülnek elő, már könnyen elbizonytalanodunk. Tudjuk, hol nyaraltunk gyerekként, melyik város melyik vízparthoz kötődik, vagy melyik tavat szokták különleges adottságai miatt emlegetni, de a részletek már nem mindig ugranak be azonnal. Egy földrajzi kvíz éppen attól jó játék, hogy ezeket az ismerős helyeket most egy kicsit más szemmel nézheted végig.

Töltsd ki a kvízt, és nézd meg, mennyire ismered a hazai tavakat és folyókat!