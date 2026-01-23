Izgalmas földrajz kvíz: 10 kérdés, amit csak a legjobbak tudnak megoldani

Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 17:45
Tíz kérdés, amelyek városokra, országokra, és kevésbé ismert földrajzi tényekre kérdeznek rá. E földrajz kvíz célja nem a lexikális tudás számonkérése, hanem annak bizonyítása, mennyire áll össze a fejedben a világ térképe.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az alábbi földrajz kvíz kérdései különböző kontinensekre repítenek el, Európától Dél-Amerikán át Ázsiáig. Lesznek köztük városnevek, fővárosok, természeti képződmények és határvidékek, amelyek bár gyakran szerepelnek a hírekben, mégis ritkán gondoljuk végig a pontos elhelyezkedésüket.

Földrajz kvíz, amihez nem árt, ha használod a földgöböt.
Kőkemény földrajz kvíz, zseni vagy, ha minden kérdésre tudod a választ / Fotó: yul38885 / Shutterstock
  • Tíz kérdés, több kontinens: városok, országok és természeti különlegességek
  • Általános műveltségre és térképismeretre építő földrajz kvíz
  • Meglepően nehéz kérdések, megtévesztő válaszlehetőségekkel

Kőkemény földrajz kvíz csak a legjobbaknak

A kérdések nem igényelnek speciális szakmai tudást, inkább általános műveltségre és térbeli tájékozódásra építenek. Egyes kérdések elsőre egyszerűnek tűnhetnek, másoknál viszont könnyű elbizonytalanodni a hasonló hangzású nevek vagy a földrajzi közelség miatt. A válaszlehetőségek szándékosan közel állnak egymáshoz, így a rutinmegoldások ritkán működnek.

A földrajz kvíz kitöltése önállóan és társaságban is érdekes lehet, amely vitára és izgalmas térképezésre is alkalmat ad. A végére nemcsak a pontszám lesz tanulságos, hanem az is, mely térségek maradtak eddig fehér foltok. Akkor elő a térképekkel, és kezdjük!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik országban található Olmütz (Alamóc) városa?

Nézd meg a videót gyönyörű Földünkről:

