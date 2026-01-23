Izgalmas földrajz kvíz: 10 kérdés, amit csak a legjobbak tudnak megoldani

Az alábbi földrajz kvíz kérdései különböző kontinensekre repítenek el, Európától Dél-Amerikán át Ázsiáig. Lesznek köztük városnevek, fővárosok, természeti képződmények és határvidékek, amelyek bár gyakran szerepelnek a hírekben, mégis ritkán gondoljuk végig a pontos elhelyezkedésüket.
A kérdések nem igényelnek speciális szakmai tudást, inkább általános műveltségre és térbeli tájékozódásra építenek. Egyes kérdések elsőre egyszerűnek tűnhetnek, másoknál viszont könnyű elbizonytalanodni a hasonló hangzású nevek vagy a földrajzi közelség miatt. A válaszlehetőségek szándékosan közel állnak egymáshoz, így a rutinmegoldások ritkán működnek.
A földrajz kvíz kitöltése önállóan és társaságban is érdekes lehet, amely vitára és izgalmas térképezésre is alkalmat ad. A végére nemcsak a pontszám lesz tanulságos, hanem az is, mely térségek maradtak eddig fehér foltok. Akkor elő a térképekkel, és kezdjük!
Nézd meg a videót gyönyörű Földünkről:
