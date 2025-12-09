Nemzeti zászlók kvíz: vajon hányat ismersz fel? Zseni vagy, ha 10-ből 9-et eltalálsz

Most egy kifejezetten nehéz földrajz kvízzel készültünk, ideje, hogy próbára tedd a tudásod, lássuk, mennyit tudsz a nemzeti zászlókról. Vajon hány országot és zászlót tudsz helyesen összepárosítani?

Kőkemény földrajz kvíz: vajon hány zászlót ismersz fel?

Fotó: 123RF

Érdekességek a világ zászlajairól.

A magyar zászló színei és történelme.

Néhány érdekesség a zászlókról

Nepál zászlaja például az egyetlen a világon, amely nem négyszögletes.

Dánia zászlója a legrégebbi, 1625 óta az ország zászlaja a piros alapon függőleges és vízszintes csík.

A legtöbb szín Belize zászlajában található.

A magyar zászló színei és jelentése:

Piros (vörös) szín: erőt és bátorságot szimbolizálja, a vért, amit a hazáért ontottak a harcosok.

Fehér szín: hűséget, tisztaságos és békét jelenti.

Zöld szín: a remény, szabadság és termékenységet szimbolizálja.

Tudtad, hogy az 1848-as forradalom idején vált a három szín hivatalos nemzeti szimbólummá? Minden bizonnyal emlékszel még a tori órán tanultakra, ahol azt is a fejedbe vésted, hogy a szabadságharc leverése után, a Habsburg-hatalom betiltotta a használatát. Egészen az 1867-es kiegyezésig büntetendő volt a használata, akkor azonban újra hivatalosan lehetett használni a magyar lobogót.

Készen állsz? Induljon a zászlós kvíz!