Nemzeti zászlók kvíz: vajon hányat ismersz fel? Zseni vagy, ha 10-ből 9-et eltalálsz

Most egy kifejezetten nehéz földrajz kvízzel készültünk, ideje, hogy próbára tedd a tudásod, lássuk, mennyit tudsz a nemzeti zászlókról. Vajon hány országot és zászlót tudsz helyesen összepárosítani?
Tudtad, hogy az 1848-as forradalom idején vált a három szín hivatalos nemzeti szimbólummá? Minden bizonnyal emlékszel még a tori órán tanultakra, ahol azt is a fejedbe vésted, hogy a szabadságharc leverése után, a Habsburg-hatalom betiltotta a használatát. Egészen az 1867-es kiegyezésig büntetendő volt a használata, akkor azonban újra hivatalosan lehetett használni a magyar lobogót.
Készen állsz? Induljon a zászlós kvíz!
