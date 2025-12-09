Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Natália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nemzeti zászlók kvíz: vajon hányat ismersz fel?

Nemzeti zászlók kvíz: vajon hányat ismersz fel? Zseni vagy, ha 10-ből 9-et eltalálsz

földrajz kvízek
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 12:15
zászlókvízkvíz
Mennyire ismered a világ országainak lobogóit? Ha otthon vagy a témában azért, ha pedig hiányosak az ismerteid azért töltsd ki a földrajz kvízünket, hogy bővítsd az ismereteidet!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Most egy kifejezetten nehéz földrajz kvízzel készültünk, ideje, hogy próbára tedd a tudásod, lássuk, mennyit tudsz a nemzeti zászlókról. Vajon hány országot és zászlót tudsz helyesen összepárosítani? 

Nemzetközi zászlók az asztalon, töltsd ki a földrajz kvízünket!
Kőkemény földrajz kvíz: vajon hány zászlót ismersz fel? 
Fotó: 123RF
  • Érdekességek a világ zászlajairól.
  • A magyar zászló színei és történelme. 
  • Ezt a kvízt csak a legokosabbak tudják hibátlanul kitölteni.

Földrajz kvíz: igazi zseni vagy, ha sikerül hibátlanul kitöltened 

Néhány érdekesség a zászlókról

  • Nepál zászlaja például az egyetlen a világon, amely nem négyszögletes.  
  • Dánia zászlója a legrégebbi, 1625 óta az ország zászlaja a piros alapon függőleges és vízszintes csík.
  • A legtöbb szín Belize zászlajában található.  

A magyar zászló színei és jelentése:

  • Piros (vörös) szín: erőt és bátorságot szimbolizálja, a vért, amit a hazáért ontottak a harcosok.
  • Fehér szín: hűséget, tisztaságos és békét jelenti.
  • Zöld szín: a remény, szabadság és termékenységet szimbolizálja.

Tudtad, hogy az 1848-as forradalom idején vált a három szín hivatalos nemzeti szimbólummá? Minden bizonnyal emlékszel még a tori órán tanultakra, ahol azt is a fejedbe vésted, hogy a szabadságharc leverése után, a Habsburg-hatalom betiltotta a használatát. Egészen az 1867-es kiegyezésig büntetendő volt a használata, akkor azonban újra hivatalosan lehetett használni a magyar lobogót

Készen állsz? Induljon a zászlós kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik nemzeti lobogóját látod a képen?

Ha megjött a kedved a tanuláshoz akkor nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi földrajz kvízeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu