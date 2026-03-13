BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
Nem titkolja tovább: Fásy Ádám kimondta, kiknek kellene megnyerni A Nagy Duettet

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 10:35
Kiszivárgott a favorit neve? Fásy Ádám elárulta, kiket látna legszívesebben a dobogó legfelső fokán.
Bors
A szerző cikkei

Ha valaki, akkor az ízig-vérig hazafi és a hazai televíziózás megkerülhetetlen legendája, Fásy Ádám pontosan tudja, mi kell a magyar nézőknek, hiszen évtizedek óta tartja a kezét a szórakoztatóipar ütőerén. A show-business fáradhatatlan nagykövete ezúttal a TV2 népszerű show-műsorát, A Nagy Duett legfrissebb produkcióit vette alapos szakmai szemügyre. Azonban a rutinos tévés producer ezúttal nem csupán szakértőként figyeli az eseményeket, és nem is titkolja, hogy a kőkemény szakmaiság mellett most a szíve is diktál neki. A versenyben ugyanis két olyan tehetség is a győzelemért küzd, akiket ő fedezett fel és indított el a pályáján: Komonyi Zsuzsi és Peter Srámek hétről hétre a maximumot nyújtják a színpadon. Fásy Ádám lapunknak most exkluzív módon elárulta, kinek a fejére tenné fel képzeletben azt a bizonyos koronát, és kit hirdetne ki a show abszolút győztesének.

Fásy Ádám követi A Nagy Duett eseményeit, kedvence is van.
Fásy Ádám elmondta kik a kedvencei A Nagy Duettben (Fotó: MATE KRISZTIAN/Bors)

Fásy Ádám szerint ők A Nagy Duett győztesek

A művészúr ezúttal nem szépségkirálynőt, hanem A Nagy Duett 2026 nyertesét kiáltaná ki, nem is kertelt, így nyilatkozott lapunknak:

Bárcsak lehetne két győztest hirdetni! Mindkét előadó közel áll hozzám, tiszta szívből drukkolok Zsuzsiék és Petiék párosának is

– mondta Fásy Ádám, aki ugyan diplomatikus választ adott, azt is elmondta, hogy a helyszínen izgulja végig a produkcióikat: „Amikor csak az időm engedi, ott vagyok a stúdióban, és élőben szorítok nekik.”

Fásy Ádám ezekkel az országjáró fellépésekkel készül

A népszerű producer nemcsak A Nagy Duett stúdiójában bukkan fel, hanem országjáró turnéival is folyamatosan szórakoztatja a közönséget – erről korábban a Ripost-nak adott exkluzív interjújában mesélt részletesen:

Hála Istennek nagyon sűrű és izgalmas márciusunk van! 13-án Mezőhegyesre megyek Nótár Maryvel, Peter Srámekkel, Takáts Tamással, Opitz Barbival és Herceggel. Szombaton, 14-én pedig Abonyban lépünk fel a főtéren, de ott leszünk még Tolnán, Veresegyházán, Turán, Mezőcsáton és Csornán is. Ez a hónap egyébként is különleges a számomra, a feleségem és a zenekar egyik tagjának is a születésnapja van, sőt még az enyém is, úgyhogy több helyszínre is úgy megyünk, hogy az egyben egy hatalmas közös születésnapi buli is lesz

 – mondta Fásy.

 

