Földrajzi kvíz: 10-ből 9 ember elbukik – Vajon neked sikerül hibátlanul kitölteni?

Töltsd ki a földrajzi kvízünket, hogy kiderüljön igazi földrajz zseni vagy-e?

Fotó: 123RF

Kvíz: 9 kérdés a földrajz zseniknek – vajon rajtad is kifog?

Szereted a földrajzot és úgy gondolod jó is vagy benne? Ha ez valóban így van, akkor ezt a tesztet illik hibátlanul kitölteni, de ha ez nem sikerül, akkor se aggódj, a teszt remek lehetőséget nyújt arra, hogy bővítsd az ismereteidet. Tud, mi Montenegró fővárosa? Hol található Fokváros? Melyik Budapest legnagyobb közparkja? Tedd próbára a tudásod, induljon a kőkemény földrajz kvíz!