Földrajzi kvíz: 10-ből 9 ember elbukik – Vajon neked sikerül hibátlanul kitölteni?

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 10:15
Itt egy újabb lehetőség, hogy bebizonyítsd, kiváló vagy földrajzból. Töltsd ki a kvízt, hogy kiderüljön az igazság, vajon a felső 10%-ba tartozol, akik átlag feletti ismeretekkel rendelkeznek, vagy még van hova fejlődnöd. Tedd próbára a tudásod!
Kelemen Dorina
Itt az idő, hogy bebizonyítsd, hogy igazi földrajz zseni vagy! Ha sikerül hibátlanul kitöltened a kvízt, akkor a felső 10%-ba tartozol, ugyanis a legtöbbeken már a 3. kérdés is kifog. 

Egy földgömb és könyvek vajon neked sikerül hibátlanul a földrajz kvíz
Töltsd ki a földrajzi kvízünket, hogy kiderüljön igazi földrajz zseni vagy-e?
Fotó: 123RF

Kvíz: 9 kérdés a földrajz zseniknek – vajon rajtad is kifog?

Szereted a földrajzot és úgy gondolod jó is vagy benne? Ha ez valóban így van, akkor ezt a tesztet illik hibátlanul kitölteni, de ha ez nem sikerül, akkor se aggódj, a teszt remek lehetőséget nyújt arra, hogy bővítsd az ismereteidet. Tud, mi Montenegró fővárosa? Hol található Fokváros? Melyik Budapest legnagyobb közparkja? Tedd próbára a tudásod, induljon a kőkemény földrajz kvíz!

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 9
Hova torkollik a Csele-patak, amibe a történet szerint 1526-ban II. Lajos belefulladt menekülés közben?

