Földrajzi kvíz: tudod, hol van Bali, vagy mi a Zagyva? Teszteld magad

Most többre lesz szükség, mint a földrajzórákon felszedett tudásod! Ez a kvíz nehezebb kihívást tartogat! Tedd próbára magad!

Földrajzi kvíz, ami fogadjunk, hogy rajtad is kifog majd

Fotó: Sean Pavone / Shutterstock

9 kvízkérdés, ami még lehet, hogy rajtad is kifog

Te is azok közé tartozol, akik imádják a térképeket böngészni, vagy inkább csak úgy érzed, „nagyjából képben vagy"? Ebben a kvízben mindenre fény derül! Megmutathatod, hogy tudod-e melyik országhoz tartozik San José és melyik országé a Freöer-szigetek, vagy épp azt, hogy mi a mai neve az egykori Boroszlónak. Persze nem maradnak ki a hazai különlegességek sem – például a kérdés, hogy mi is Budapest legnagyobb közparkja. Vigyázz, mert néhány válasz trükkös lehet! Kattints, töltsd ki a kvízt, és derüljön ki, mennyire vagy otthon a világ és Magyarország földrajzában!

Előtte nézd meg az alábbi videót: