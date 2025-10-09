Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Földrajzi kvíz: tudod, hol van Bali, vagy mi a Zagyva? Teszteld magad

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 16:45
Melyik országé Ibiza, hol található a Mekong-delta, és vajon melyik magyar folyó a leghosszabb, ami itthon is ered? 9 izgalmas kérdés vár rád, amire lehet, hogy azt hiszed, tudod a választ – de biztos vagy benne? Töltsd ki a kvízt!
Kelemen Dorina
Most többre lesz szükség, mint a földrajzórákon felszedett tudásod! Ez a kvíz nehezebb kihívást tartogat! Tedd próbára magad!

A földrazzi kvízünből most kiderül melyik várost ábrázolja a kép.
Földrajzi kvíz, ami fogadjunk, hogy rajtad is kifog majd
9 kvízkérdés, ami még lehet, hogy rajtad is kifog

Te is azok közé tartozol, akik imádják a térképeket böngészni, vagy inkább csak úgy érzed, „nagyjából képben vagy"? Ebben a kvízben mindenre fény derül! Megmutathatod, hogy tudod-e melyik országhoz tartozik San José és melyik országé a Freöer-szigetek, vagy épp azt, hogy mi a mai neve az egykori Boroszlónak. Persze nem maradnak ki a hazai különlegességek sem – például a kérdés, hogy mi is Budapest legnagyobb közparkja. Vigyázz, mert néhány válasz trükkös lehet! Kattints, töltsd ki a kvízt, és derüljön ki, mennyire vagy otthon a világ és Magyarország földrajzában!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 9
Melyik ország fővárosa San José?

