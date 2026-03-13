Három gyermeket hagytak hátra: szén-monoxid-mérgezés végzett egy házaspárral

Szörnyű tragédia történt az USA-ban: Egy kaliforniai házaspár halálának okát szén-monoxid-mérgezésként állapították meg a hatóságok. Jay Ruskey és felesége, Kristen Ruskey február elején halt meg váratlanul egy Cambria városában található otthonban.

Belehalt házaspár a szén-monoxid-mérgezésbe.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Végzetes szén-monoxid-mérgezés

A San Luis Obispo megyei seriffhivatal március 12-én közölte, hogy az 53 éves Jay és a 49 éves Kristen szén-monoxid-mérgezés következtében vesztették életüket. A hatóságok szerint a hálószobájukban találtak egy kombinált szén-monoxid- és füstérzékelőt, azonban az ki volt kapcsolva. A halálesetet balesetként minősítették.

A házaspár február 8-án, álmában halt meg. Három gyermekük maradt utánuk: két 16 éves fiú és egy 19 éves lány. Jay és Kristen Ruskey gazdálkodók voltak, valamint a Frinj Coffee nevű vállalkozás alapítói. Haláluk után családjuk közleményben emlékezett meg róluk.

Megtört szívvel osztjuk meg a hírt szeretett Jay és Kristen Ruskey tragikus haláláról

– írták. A család szerint a házaspár a család tartóoszlopai voltak, akik nemcsak egymás iránti elkötelezettségükről voltak ismertek, hanem gyermekeik iránt érzett rendíthetetlen szeretetükről is.

A család támogatására adománygyűjtést is indítottak a GoFundMe oldalon, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a temetési költségek, az emlékünnepség megszervezése és az azonnali pénzügyi terhek enyhítésében. Március közepéig több mint 178 ezer dollár gyűlt össze a 200 ezer dolláros célból, írja a People.