Személyiségteszt: melyik női archetípus lakozik benned?

A nőiesség többféleképpen megélhető, kezdve az anyaságtól a karrierépítésen át a folytonos önfejlesztésig. Legújabb személyiségtesztünk segít felismerni önmagadban azokat az archetípusokat, amelyek láthatatlanul formálják a döntéseid, a párkapcsolatod, valamint azt, ahogyan legyőzöd az akadályokat.
Volt már olyan, hogy mindenki hozzád fordult tanácsért, mert a jelenlétedben volt valami megmagyarázhatatlan nyugalom? Vagy te voltál az egyetlen, aki bátran kimondta az igazat, amikor mindenki más hallgatott? A női lélek sokféle lehet, és mindenkiben más-más tulajdonságok dominálnak. Vannak, akik stabilitást és otthont teremtenek bárhol, ahol megjelennek. Ők azok, akiknek a szavában erő, a mozdulataiban biztonság van. Aztán vannak, akik szenvedéllyel és intenzitással töltik meg a teret: velük az élet egy izgalmas utazás, és mellettük mindenki emlékszik rá, miért érdemes szívvel-lélekkel élni. Rajtuk kívül ott vannak azok is, akik a csendből és az intuíciójukból merítik az erejüket, látva azt is, ami a felszín alatt rejlik.
Az alábbi személyiségtesztünk nem skatulyákba zár, hanem megmutatja, te milyen szerepet viselsz a legtermészetesebben az életedben. Válaszolj a kérdésekre és jegyezd fel a válaszaid betűjelét, hogy az értékeléskor azokat összeadva megtudd, melyik női archetípus dominál benned.
A) Kimondom az igazat, még ha kellemetlen is – a tisztázás fontosabb a békénél.
B) Hallgatok, megprónálom megérteni a másik felet, és csak azután szólalok meg.
C) Megpróbálom megoldani a helyzetet, és gondoskodok arról, hogy mindenki jól érezze magát.
D) Feldolgozom az információkat, mielőtt bármit mondanék – hagyom, hogy az intuícióim vezessenek.
E) Átveszem az irányítást és összefogom a feleket a megoldás érdekében.
F) Szenvedélyesen reagálok, de gyorsan továbblépek – az élet túl szép ahhoz, hogy haragot tartsak.
G) Hidegen és bölcsen kielemzem, hogy mi a feszültség gyökere.
A) Ha sikerül legyőznöm valamilyen nehézséget, és célba érek.
B) A mély, személyes beszélgetések, amelyek során igazán megismerhetem a másikat.
C) Ha gondoskodhatok valakiről, és azt látom, hogy körülöttem mindenki jól van.
D) Az egyedüllét, csend, természet – ahol nem kell senkinek sem megfelelni.
E) Ha szervezkedhetek, irányíthatok, és összefoghatok egy közösséget.
F) A szép élmények, zene, szerelem – az élet apró örömei.
G) Ha mélyen megértek valami olyasmit, amit mások csak felszínesen értenek.
A) Bátor és őszinte – kimondok mindent, amit gondolok.
B) Érző és mélyen empatikus – átérzem mások fájdalmát, így mindig tudom, mit kell mondani.
C) Gondoskodó és megbízható – mindig számíthatnak rám.
D) Titokzatos és csendes – ha azonban megszólalok, érdemes figyelni.
E) Erős és összefogó – természetes vezető személyiség vagyok.
F) Élénk és szenvedélyes – magával ragadó tudok lenni.
G) Bölcs és nyugodt – többnyire tudom, mi fontos és mi nem.
A) Elérni valamit, ami nehéznek tűnt – a kihívás maga.
B) Mélyen kötődni emberekhez, és átélni az élet intenzitását.
C) Biztonságot és szeretetet adni azoknak, akik fontosak.
D) Belső egyensúly és spirituális fejlődés.
E) Hatást gyakorolni, közösséget formálni, maradandót alkotni.
F) Örömöt találni mindenben – a kreativitásban, a szépségben, a kapcsolódásban.
G) Megérteni az élet mélyebb összefüggéseit.
A) Az elhatározásomra és a céljaimra – ami közelebb visz ahhoz, amit akarok.
B) Az érzéseimre és arra, ami mélyen belül rezonál bennem.
C) Mások reakcióira.
D) A belső hangomra, amit csendben hallok meg.
E) A tapasztalataimra és arra, hogy mi a legjobb megoldás a közösségem számára.
F) Arra, hogy mi hoz több örömöt és élményt az életembe.
G) A bölcsességemre, amit az évek során szereztem.
A) „Ha akarom, megcsinálom – semmi sem tarthat vissza.”
B) „Az érzéseim vezetnek – nem szégyenlem azokat.”
C) „Ahol én vagyok, ott biztonságban van mindenki.”
D) „A csendben több igazságot találok, mint a zajban.”
E) „Nélkülem nem állna össze a kép – és ezt tudom.”
F) „Az élet arra való, hogy megízleljük minden pillanatát.”
G) „Amit mások nehéznek látnak, azon én már régen túlléptem.”
A) Egyenrangúságra törekszem – nem adom fel magam a másikért.
B) Intenzív és mély kötődések – felszínes kapcsolatokra nincs időm.
C) Én tartom egyben a másikat – valódi támasz vagyok.
D) Mélység – a bizalomhoz idő kell, ezért nincs sok barátom, de akik vannak, ők igaziak.
E) Széleskörűség, amelyben én mutatok irányt és stabilitást nyújtok.
F) Örömteli, szenvedélyes, élményekkel teli együttlétek.
G) Szabadság, kötöttségektől való mentesség – ha azonban ott vagyok, teljesen jelen vagyok.
Többségében „A” válasz – Amazon
Célratörő, önérvényesítő és bátor vagy – tudod, mit akarsz, és nem félsz harcolni érte. Az Amazon energiája a belső tűzből táplálkozik: nem vársz engedélyre, és nem kérsz bocsánatot azért, amiért erős vagy. A nők körülötted csodálnak érte, még ha nem is mindig mondják ki. Vigyázz arra, hogy az erőd ne zárja el az érzékenyebb részeidet, mert azok is hozzád tartoznak.
Többségében „B” válasz – Szerető
Az élet teljességét élvezni, ez a te természeted. Nem a felszínes örömöket hajhászod, hanem teljesen jelen tudsz lenni, legyen szó egy adott pillanatról, egy érzésről, vagy valamilyen kapcsolatról. A Szerető nem fél mélyen kötődni, és nem szégyelli a szenvedélyét. A legnagyobb ajándékod az, hogy emlékeztetsz másokat is arra: megérdemlik, hogy teljes szívvel éljék az életet.
Többségében „C” válasz – Anya
Körülötted mindenki biztonságban érzi magát – és ez nem véletlen. Az Anya archetípus magában hordozza a a gondoskodás és a feltétel nélküli szeretet energiáját, amelynek hatóköre messze túlmutat a biológiai anyaságon. Te vagy az, akihez az emberek ösztönösen fordulnak, ha bajban vannak. A legfontosabb kérdés, amit feltehetsz magadnak: ki gondoskodik rólad?
Többségében „D” válasz – Papnő
A belső világ gazdagsága a te erőd. A Papnő nem a külső zajban él, hanem a csendes figyelemben – és onnan olyan dolgokat is lát, amelyeket mások észre sem vesznek. Az intuíciód megbízhatóbb iránytű, mint bármilyen logika. Nem mindenki ért meg azonnal, de azok, akik igen, sosem felejtik el, amit tőled kaptak.
Többségében „E” válasz – Matriarcha
Természetes vezető vagy, nem azért, mert a leghangosabb vagy, hanem mert a stabilitásod és a bölcsességed miatt az emberek tisztelnek. A Matriarcha célja nem az uralom, hanem az összetartás: te vagy az, aki körül a közösség formálódik és virágzik. A te jelenléted biztonságot és irányt ad – és ezt sokan észreveszik, még ha nem is mondják ki.
Többségében „F” válasz – Leány
Nyitottság, bátorság és önbizalom jellemző rád. A Leány archetípusa nem naivitást jelent, hanem azt a ritka képességet, hogy nyitottan jársz a világban, és ott is meglátod a lehetőséget, ahol mások csak falakat látnak. Te el mersz kezdeni dolgokat, amikor mások még mérlegelnek. Ez az egyik legritkább és legértékesebb erő.
Többségében „G” válasz – Bölcs nő
Amit mások évek alatt sem értenek meg, benned már régen leülepedett. A Bölcs nő archetípusa nem egyenlő az öregséggel – ha ez dominál benned, az csak azt mutatja, hogy te már elengedted a fölösleges kötöttségeket, a helyükre pedig a mélytapasztalati tudás lépett. Nem félsz az átalakulástól, mert tudod, ha valami véget ér, a helyére mindig valamilyen mélyebb dolog kerül. Ezt a bölcsességet nem lehet tanulni, csak megélni.
Lehetséges, hogy többféle archetípus is erősen jelen van benned. Ilyenkor az első két legtöbb pontot kapó kategória rajzolja ki legpontosabban a személyiségedet.
Nézd meg a következő videót, és tudj meg többet a különböző női archetípusokról:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.