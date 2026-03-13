Személyiségteszt: melyik női archetípus lakozik benned?

Többféle női archetípus létezik, amelyek közé mindenki besorolható a főbb személyiségjegyei alapján.

Egyesek vezetők, mások gondoskodók, megint mások az intuícióikra támaszkodva élik az életüket.

A személyiségteszt segít felismerni, mely tulajdonságok dominálnak benned ha konfliktuskezelésről, emberi kapcsolatokról, döntéshozatalról van szó.

Az eredmény a hét női archetípus egyikét rajzolja ki – például Amazon, Szerető vagy Bölcsnő –, ennek ellenére gyakori, hogy több szerep együtt formálja a személyiséged.

A nőiesség többféleképpen megélhető, kezdve az anyaságtól a karrierépítésen át a folytonos önfejlesztésig. Legújabb személyiségtesztünk segít felismerni önmagadban azokat az archetípusokat, amelyek láthatatlanul formálják a döntéseid, a párkapcsolatod, valamint azt, ahogyan legyőzöd az akadályokat.

Személyiségtesztünkből kiderül, hogyan befolyásolják a személyiséged az egyes női archetípusok

Fotó: 123RF

Személyiségteszt: benned melyik női archetípus lakozik?

Volt már olyan, hogy mindenki hozzád fordult tanácsért, mert a jelenlétedben volt valami megmagyarázhatatlan nyugalom? Vagy te voltál az egyetlen, aki bátran kimondta az igazat, amikor mindenki más hallgatott? A női lélek sokféle lehet, és mindenkiben más-más tulajdonságok dominálnak. Vannak, akik stabilitást és otthont teremtenek bárhol, ahol megjelennek. Ők azok, akiknek a szavában erő, a mozdulataiban biztonság van. Aztán vannak, akik szenvedéllyel és intenzitással töltik meg a teret: velük az élet egy izgalmas utazás, és mellettük mindenki emlékszik rá, miért érdemes szívvel-lélekkel élni. Rajtuk kívül ott vannak azok is, akik a csendből és az intuíciójukból merítik az erejüket, látva azt is, ami a felszín alatt rejlik.

Az alábbi személyiségtesztünk nem skatulyákba zár, hanem megmutatja, te milyen szerepet viselsz a legtermészetesebben az életedben. Válaszolj a kérdésekre és jegyezd fel a válaszaid betűjelét, hogy az értékeléskor azokat összeadva megtudd, melyik női archetípus dominál benned.

1. Hogyan kezeled a konfliktusokat?

A) Kimondom az igazat, még ha kellemetlen is – a tisztázás fontosabb a békénél.

B) Hallgatok, megprónálom megérteni a másik felet, és csak azután szólalok meg.