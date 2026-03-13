BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
Borzasztó: lángra kapott a kerekesszéke, a férfi meghalt a tűzben

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 10:58
Belehalt a sérüléseibe a férfi. Égni kezdett a kerekesszék.

Egy tragikus balesetben vesztette életét egy családapa, miután kerekesszéke lángra kapott, amikor túl közel került egy gázfűtőhöz. A Lancashire megyében élő David Wilson égési sérülések és füstmérgezés következtében halt meg. 

Kigyulladt az apa kerekesszéke.
Illusztráció: zaiets roman / 123RF

Égni kezdett a kerekesszék

David Bacup a garázsában tartózkodott, amikor a tragédia történt. A férfi kerekesszéket használt és nem tudott beszélni. Aznap délután a felesége a garázsba tolta, hogy a férfi a kedvenc traktorán dolgozhasson. A garázsban gázfűtő működött. Karen aznap cserélte ki a gázpalackot, azonban azt nem tolta teljesen vissza a munkapad alá. Miután a férfit a traktor mellett hagyta, házimunkát végzett, majd körülbelül fél óra múlva ellenőrizte, minden rendben van-e. Amikor később, nagyjából 45 perc múlva ismét ránézett, már füstöt látott a garázsból, és ekkor vette észre, hogy tűz ütött ki.

Karen megpróbálta eloltani a lángokat és kimenteni férjét, de sajnos már nem tudott segíteni rajta. A haláleset ügyében március 12-én Accrington városházán tartottak halottkémi vizsgálatot. A bíróságon az egyik halottkém, Warren Topp elmondta, hogy a tűz akkor keletkezett, amikor David megpróbálta saját maga elmozdítani a kerekesszékét, és túl közel került a gázfűtőhöz.

A vizsgálatok szerint a kerekesszék akár érintés nélkül is lángra kaphatott volna öt-tíz másodpercen belül. A férfit egy gumipók segítségével rögzítették a székhez, hogy egyenesen üljön, ami valószínűleg megakadályozta abban, hogy elmeneküljön a tűz elől, bár nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy ez hozzájárult-e a halálához, tudta meg a Mirror.

 

