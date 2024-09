Kis híján kerekesszékbe került? Patrick Duffy drámai vallomást tett az egészségéről

Patrick Duffy, akit a hazai közönség elsősorban a Dallas című kultikus tévésorozat Bobby Ewingjaként ismer, új szerepet kapott a MOL gáláján Budapesten: olaj-és gázipari dolgozóknak adott át elismerést több évtizedes munkájukért, meglepetésként pedig a MOL kutatás-termelés közösségének tiszteletbeli tagjává avatták szeptember 16-án, hétfő este.

A MOL az ország több pontján termel ki szénhidrogént sok olyan szakember segítségével, akik akár több évtizede – 20-30-40-45 éve – dolgoznak olaj- és gázipari munkásként, bányászként, geológusként vagy vezetőként a vállalatnál, és szerepük alapvető az ország és a régió ellátásbiztonsága szempontjából.

Az ő elhivatott munkájukat köszönték meg a MOL Kutatás-Termelés üzletágának szeptember 16-án rendezett lojalitás gáláján. A rendezvény meglepetés díszvendége Patrick Duffy, a Magyarországon is rendkívül népszerű Dallas sorozat Bobby Ewing-ja volt, ő adta át a színpadon az elismeréseket a kutatás-termelésben 45 éve dolgozó szakembereknek. A sorozat világa természetesen szervesen kapcsolódik a szakmájukhoz, sőt, a vállalat hazai szénhidrogén-mezőinek egy részét maguk között ma is „magyar Dallas”, illetve „magyar Texas” néven illetik. A művész számára is készült egy meglepetés: az eseményen a MOL kutatás-termelés közösségének tiszteletbeli tagjává avatták.

A Bors a MOL által szervezett gálán készített vele exkluzív interjút.

Patrick Duffy a Lepattanó című romantikus, gombfocis sportvígjáték premierjére érkezett hazánkba, amelynek egyik kulcsfiguráját alakítja. A film egyik támogatója a MOL. A film szeptember 26-ától látható országosan a magyar mozikban.