Jóbarátok kvíz: vérbeli rajongónak tartod magad? Akkor ezekre a kérdésekre tudnod kell a választ

A születésnapok mindig tökéletes apropót nyújtanak egy kis ünneplésre, múltidézésre és játékra. Tudod, hogy kit köszönthetünk ma? A csodás, bűbájos és utánozhatatlan Jennifer Anistont, a Jóbarátok nem is olyan üresfejű csinibabája, Rachel Green megformálóját. Ha vérbeli rajongónak tartod magad, akkor ez a Jóbarátok kvíz nem foghat ki rajtad!

Kizárólag a legnagyobb rajongók emlékeznek ezekre a részletekre. Te ki tudod tölteni hibátlanul a Jóbarátok kvízt?

Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto

Jennifer Aniston 1969. február 11-én született.

A színésznőt a Jóbarátok című sorozatban kapott főszerepe tette nemzetközileg is elismertté.

A sorozat Rachel Green és öt barátjának mindennapi kalandjait követi.

A kvízzel ellenőrizheted, mennyire emlékszel még a sorozat részleteire.

Nagy Jóbarátok kvíz: mennyire emlékszel még a szitkomok szitkomjára?

Jennifer Aniston nélkül a popkultúra ma nem lenne ugyanaz. Golden Globe- és Emmy-díjjal kitüntetett színésznőként nemcsak a Jóbarátokban, de számos különböző filmben bizonyította már tehetségét, legyen szó vígjátékról, romantikus filmről vagy drámáról. Csak hogy néhány közkedvelt alkotást említsünk: a Szakíts, ha bírsz!, a Marley meg én vagy a Kellékfeleség című mozifilmekben nyújtott alakításai mind a kasszasikerek sorát erősítik. 2012-ben csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán is, de nem csupán a filmek és sorozatok világában vált meghatározóvá a színésznő jelenléte. Számos magazin listáján szerepelt a világ legszebb női között, karakterei és ő maga is divatikonná avanzsálódott. Ezen túl üzletasszonyként is aktív, az Echo Films társalapítójaként bizonyította, hogy nem csupán a kamera lencséje előtt mozog otthonosan, hanem a gyártás világában is.

Jennifer Aniston, mint Rachel Green

A Jóbarátokban Rachel Green karaktere a fiatal, elkényeztetett lányból válik önálló, határozott nővé. Rachel megtanul kiállni magáért, értékeli a munkát, és karrierje során a divatszakmában is egyre magasabb pozíciókat tölt be. Öltözködési stílusa, személyiségfejlődése és humora mind szerepet játszott abban, hogy a karakter a televíziózás történetének egyik legemlékezetesebb női figurája legyen.

Ugye neked is sok felejthetetlen, szórakoztató és szívszorító emléked van vele és a sorozat többi imádnivaló karakterével? Ha igen, irány a kvíz!