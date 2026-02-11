Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Bertold, Marietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A sorozat főszereplői a Jóbarátok-kvízben.

Jóbarátok kvíz: vérbeli rajongónak tartod magad? Akkor ezekre a kérdésekre tudnod kell a választ

Jennifer Aniston
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 07:45
filmes kvízekJóbarátokkvíz
Te mennyire emlékszel még a sorozatra? Tedd próbára a tudásod a Jóbarátok kvízünkkel! Csak a legnagyobb rajongók vállalkozzanak rá, mert nem lesz egyszerű!
Boncza Léda
A szerző cikkei

A születésnapok mindig tökéletes apropót nyújtanak egy kis ünneplésre, múltidézésre és játékra. Tudod, hogy kit köszönthetünk ma? A csodás, bűbájos és utánozhatatlan Jennifer Anistont, a Jóbarátok nem is olyan üresfejű csinibabája, Rachel Green megformálóját. Ha vérbeli rajongónak tartod magad, akkor ez a Jóbarátok kvíz nem foghat ki rajtad!

Jennifer Aniston Rachel Green szerepében a Jóbarátok kvízben.
Kizárólag a legnagyobb rajongók emlékeznek ezekre a részletekre. Te ki tudod tölteni hibátlanul a Jóbarátok kvízt?
Fotó: Entertainment Pictures /  Northfoto
  • Jennifer Aniston 1969. február 11-én született. 
  • A színésznőt a Jóbarátok című sorozatban kapott főszerepe tette nemzetközileg is elismertté.
  • A sorozat Rachel Green és öt barátjának mindennapi kalandjait követi.
  • A kvízzel ellenőrizheted, mennyire emlékszel még a sorozat részleteire.

Nagy Jóbarátok kvíz: mennyire emlékszel még a szitkomok szitkomjára?

Jennifer Aniston nélkül a popkultúra ma nem lenne ugyanaz. Golden Globe- és Emmy-díjjal kitüntetett színésznőként nemcsak a Jóbarátokban, de számos különböző filmben bizonyította már tehetségét, legyen szó vígjátékról, romantikus filmről vagy drámáról. Csak hogy néhány közkedvelt alkotást említsünk: a Szakíts, ha bírsz!, a Marley meg én vagy a Kellékfeleség című mozifilmekben nyújtott alakításai mind a kasszasikerek sorát erősítik. 2012-ben csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán is, de nem csupán a filmek és sorozatok világában vált meghatározóvá a színésznő jelenléte. Számos magazin listáján szerepelt a világ legszebb női között, karakterei és ő maga is divatikonná avanzsálódott. Ezen túl üzletasszonyként is aktív, az Echo Films társalapítójaként bizonyította, hogy nem csupán a kamera lencséje előtt mozog otthonosan, hanem a gyártás világában is.

Jennifer Aniston, mint Rachel Green

A Jóbarátokban Rachel Green karaktere a fiatal, elkényeztetett lányból válik önálló, határozott nővé. Rachel megtanul kiállni magáért, értékeli a munkát, és karrierje során a divatszakmában is egyre magasabb pozíciókat tölt be. Öltözködési stílusa, személyiségfejlődése és humora mind szerepet játszott abban, hogy a karakter a televíziózás történetének egyik legemlékezetesebb női figurája legyen.

Ugye neked is sok felejthetetlen, szórakoztató és szívszorító emléked van vele és a sorozat többi imádnivaló karakterével? Ha igen, irány a kvíz!

Isten éltesse Jennifer Anistont!

Ha valóban nagy rajongó vagy, most bebizonyíthatod! Tedd próbára tudásodat, töltsd ki ezt a Jóbarátok-kvízt!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Ki Rachel középiskolai szerelme, akit az első részben faképnél hagy az oltárnál?

Ha imádtad Rachel Green karakterét, az alábbi videóban megismerheted a színésznő további 10 ikonikus filmjét, amelyeket nem érdemes kihagynod:

Tedd próbára tudásodat még több filmes kvízzel:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu