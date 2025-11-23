Nagy Dallas kvíz, ami még a legnagyobb rajongókos is kifog – Vajon rajtad is?

Ez a Dallas kvíz még a legnagyobb rajongókon is kifog, vajon rajtad is? Tedd próbára a tudásod és töltsd ki a tesztet!

Nagy Dallas kvíz Larry Hagman halálának évfordulója alkalmából.

Fotó: Ollivier-MF / Northfoto

Érdekességek a Dallas sorozatról

Larry Hagman, a világhírű rosszfiú

Kvízkérdések a legnagyob rajongóknak

Dallas kvíz a legnagyobb rajongóknak – vajon minden kérdésre helyesen válaszolsz?

A Dallas című amerikai sorozat a tehetős Ewing család hétköznapjait mutatja be, és az egyik legnépszerűbb sorozat volt hazánkban is. Testvéri viszály, dráma, szerelem és összetört szívek. Amerikában 1978-ban mutatták be, itthon pedig 1990. december 31-én debutált a tévéképernyőkön a 357 epizódból álló sorozat.

Larry Hagman játszotta a Dallas manipulatív és gátlástalan Jockey Ewing-ját. Tudtad, hogy Hagman nem csupán teát, hanem valóban whiskey-t ivott a felvételek során? A színész a való életben sem vetette meg az italt, vállalta alkoholbetegségét, 1995-ben májátültetésen is átesett, de sajnos ezután is visszaesett. 2003-ban újabb műtéten esett át, májának egy részét eltávolították. 2009-ben orvosi javasalat ellenére visszautasította a második májátültetést. A színész tudatosan készült a halálra. Halálának évfordulója alkalmából egy kvízzel emlékezünk rá.

Most kiderül, hogy valódi rajongó voltál-e! Ha igen, akkor ez a kvíz biztosan jól fog menni, ha viszont kicsit homályosak már az emlékeid, és nem tudod hirtelen Bobby vagy Jockey volt az idősebb Ewing, vagy épp nem tiszta ki is volt Jockey felesége a sorozatban, akkor itt az idő, hogy felfrissítsd a memóriád. Induljon a nagy Dallas kvíz!