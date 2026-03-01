Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Jensen Ackles és Jared Padalecki az Odaát kvízben.

Kőkemény sorozatkvíz: csak egy igazi Odaát rajongó tudja minden kérdésre a választ

Jensen Ackles
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 18:15
Odaát (sorozat)filmes kvízekkvíz
Te is nagy rajongója vagy a Winchester testvérek természetfeletti kalandjainak? Akkor ez a kvíz most tényleg neked szól! De vigyázz, mert nagyon keveseknek sikerül elsőre hibátlanul kitöltenie. Neked vajon menni fog?
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Idézd fel velünk a démonvadásznak állt testvérek történetét Jensen Ackles, az idősebb Winchester fivért alakító színész születésnapja alkalmából! Ha igazi Odaát rajongó vagy, egyetlen kvízkérdés sem fog ki rajtad!

Dean és Sam Winchester az Odaát című sorozat egy jelenetében a kvízben.
Odaát kvíz: mennyit tudsz a démonvadász testvérek kalandjairól?
Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto
  • Jensen Ackles március elsején ünnepli születésnapját.
  • A színésznek a világhírnevet az Odaát című sorozat hozta meg.
  • Filmes kvízünkkel tesztelheted tudásodat a sorozatról.

Kőkemény filmes kvíz Jensen Ackles születésnapja alkalmából

Jensen Ackles 1978. március 1-jén született Dallasban, színészcsaládban. Karrierje már jóval azelőtt elkezdődött, hogy Dean Winchester bőrébe bújt volna. A kilencvenes évek végén televíziós sorozatokban szerepelt, majd egyre több műfajban kipróbálta magát: sci-fi, dráma, thriller és képregényadaptációk egyaránt szerepelnek a filmográfiájában. Jensen Ackles szerepelt a Smallville epizódjaiban, feltűnt a Dark Angel világában, később pedig szuperhősszerepet vállalt a The Boys című sorozatban is.

Az áttörést azonban egyetlen szerep hozta meg számára: Dean Winchester szarkasztikus karaktere, akit mintha csak ráöntöttek volna. Az Odaát különleges helyet foglal el a pályáján. Nemcsak a sorozat főszereplője és húzóneve lett Jensen; de később epizódokat is rendezett, és részt vett a sorozat kreatív világának alakításában.

Dean Winchester figurája mára a televíziós hőstípus egyik ikonikus archetípusává vált: az ironikus, vicces, de családcentrikus keményfiú, akiről mindig kiderül, hogy mégis aranyból van a szíve.

Odaát, az izgalmas, természetfeletti sorozat

15 évad, több száz epizód, egy ikonikussá vált verda és egy legendás testvérduó, akik olyan rajongótáborra tettek szert, amely még jóval a finálé után sem szűnt meg létezni.
Az Odaát 2005-ben került a tévéképernyőkre, és egészen 2020-ig futott. Csak igen kevés sorozatot ismerünk, amely ilyen hosszú ideig képes volt releváns maradni – főleg a fantasy-horror műfajában. De a sorozat sikerének titka nem csupán a szörnyekben rejlett. A testvérek kapcsolatának dinamikája, a humor, a tragikus sorsfordulatok és a folyamatosan bővülő mitológia mind hozzájárultak ahhoz, hogy az Odaátból ilyen kultikus sorozat váljon.

Odaát kvíz: mennyire ismered az ikonikus fantasy sorozat világát?

Kíváncsi vagy, te mi mindenre emlékszel még a Winchesterek kalandjaiból? Tedd próbára tudásodat kvízkérdéseinkkel!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Ki Dean öccse?

Az alábbi videóra kattintva megtudhatod, hol tartanak most a sorozat színészei:

Tedd próbára tudásodat még több kvízzel:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
