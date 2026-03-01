Kőkemény sorozatkvíz: csak egy igazi Odaát rajongó tudja minden kérdésre a választ

Idézd fel velünk a démonvadásznak állt testvérek történetét Jensen Ackles, az idősebb Winchester fivért alakító színész születésnapja alkalmából! Ha igazi Odaát rajongó vagy, egyetlen kvízkérdés sem fog ki rajtad!

Odaát kvíz: mennyit tudsz a démonvadász testvérek kalandjairól?

Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto

Jensen Ackles március elsején ünnepli születésnapját.

A színésznek a világhírnevet az Odaát című sorozat hozta meg.

Filmes kvízünkkel tesztelheted tudásodat a sorozatról.

Kőkemény filmes kvíz Jensen Ackles születésnapja alkalmából

Jensen Ackles 1978. március 1-jén született Dallasban, színészcsaládban. Karrierje már jóval azelőtt elkezdődött, hogy Dean Winchester bőrébe bújt volna. A kilencvenes évek végén televíziós sorozatokban szerepelt, majd egyre több műfajban kipróbálta magát: sci-fi, dráma, thriller és képregényadaptációk egyaránt szerepelnek a filmográfiájában. Jensen Ackles szerepelt a Smallville epizódjaiban, feltűnt a Dark Angel világában, később pedig szuperhősszerepet vállalt a The Boys című sorozatban is.

Az áttörést azonban egyetlen szerep hozta meg számára: Dean Winchester szarkasztikus karaktere, akit mintha csak ráöntöttek volna. Az Odaát különleges helyet foglal el a pályáján. Nemcsak a sorozat főszereplője és húzóneve lett Jensen; de később epizódokat is rendezett, és részt vett a sorozat kreatív világának alakításában.

Dean Winchester figurája mára a televíziós hőstípus egyik ikonikus archetípusává vált: az ironikus, vicces, de családcentrikus keményfiú, akiről mindig kiderül, hogy mégis aranyból van a szíve.

Odaát, az izgalmas, természetfeletti sorozat

15 évad, több száz epizód, egy ikonikussá vált verda és egy legendás testvérduó, akik olyan rajongótáborra tettek szert, amely még jóval a finálé után sem szűnt meg létezni.

Az Odaát 2005-ben került a tévéképernyőkre, és egészen 2020-ig futott. Csak igen kevés sorozatot ismerünk, amely ilyen hosszú ideig képes volt releváns maradni – főleg a fantasy-horror műfajában. De a sorozat sikerének titka nem csupán a szörnyekben rejlett. A testvérek kapcsolatának dinamikája, a humor, a tragikus sorsfordulatok és a folyamatosan bővülő mitológia mind hozzájárultak ahhoz, hogy az Odaátból ilyen kultikus sorozat váljon.