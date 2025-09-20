Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Kőkemény földrajz kvíz: most kiderül, mennyire ismered a világ fővárosait

földrajz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 10:45
fővároskvíz
Te tudod, melyik ország fővárosa Moroni vagy épp mi a neve Ausztrália fővárosának? Teszteld magad ebben a trükkös földrajzi kvízben – tíz kérdés, tíz ország, tíz lehetőség a villantásra!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Tarts velünk ebben a szórakoztató, de kihívásokkal teli kvízben. Most kiderül, mennyire figyeltél földrajz órán!

felhőkarcolók naplementében a kvíz a városokról szól
Kőkemény földrajz kvíz: most kiderül mennyire ismered a világ fővárosait
Fotó: Nalidsa /  Shutterstock 

10 kvízkérdés a nagyvilágról – Vajon hány ország fővárosát tudod?

Ha azt mondjuk, Tokió, Algír vagy Accra, rögtön beugrik, hogy melyik országban járunk? Na de mi a helyzet Moronival? Vajon tudod-e fejből, mi az Egyesült Államok, Vietnám vagy épp Kambodzsa fővárosa? Ebből a kvízből most kiderül, mennyire vagy otthon a világ országainak fővárosaiban! Ne aggódj, nem csak tankönyvszagú kérdések várnak rád – lesz itt minden, a klasszikusoktól a meglepőkig. Kattints, válaszolj, és mutasd meg, mennyit tudsz a nagyvilágról!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mi Andorra fővárosa?

Az alábbi videóban többet is megtudhatsz a fővárosokról:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mi a Vatikán fővárosa?

 

