Kőkemény földrajz kvíz: most kiderül, mennyire ismered a világ fővárosait

Tarts velünk ebben a szórakoztató, de kihívásokkal teli kvízben. Most kiderül, mennyire figyeltél földrajz órán!
Ha azt mondjuk, Tokió, Algír vagy Accra, rögtön beugrik, hogy melyik országban járunk? Na de mi a helyzet Moronival? Vajon tudod-e fejből, mi az Egyesült Államok, Vietnám vagy épp Kambodzsa fővárosa? Ebből a kvízből most kiderül, mennyire vagy otthon a világ országainak fővárosaiban! Ne aggódj, nem csak tankönyvszagú kérdések várnak rád – lesz itt minden, a klasszikusoktól a meglepőkig. Kattints, válaszolj, és mutasd meg, mennyit tudsz a nagyvilágról!
Az alábbi videóban többet is megtudhatsz a fővárosokról:
