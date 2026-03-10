Mandula Ádám új videójában énekel terhes barátnőjének. Alexának már hatalmas a pocakja, a kisbaba nemsokára megszületik. Eközben a rapper látszólag mindent megtesz, hogy felkészüljön a gyerek érkezésére, legutóbbi interjújában elmondta, mindennél fontosabb neki, hogy szerelme és gyermeke közelében legyen.

Mandula Ádám megmutatta barátnője hatalmas pocakját: nemsokára érkezik a kicsi

Az utóbbi időben Ádám leginkább botrányairól volt híres, most azonban új időszámítás kezdődött életében. Kiadta új albumát és minden erejével azon dolgozik, hogy jó életet teremtsen családjának. Szükség is volt a változásra, mivel nemsokára már hárman lesznek.

Nem kéne többet szakítani

– énekli legújabb videójában a rapper. Vélhetően szerelmével való kapcsolatára utal, ugyanis Alexával egy heves vita közepette nemrég még úgy döntöttek: külön folytatják. Mára azonban nyoma sincs a veszekedésnek: Ádám szerelmesen énekli legújabb dalát párjának, akit közben csókkal is megajándékoz.

Eközben a rapper egy másik dalt már kiadott az új albumából, ami alatt megosztó vélemények láttak napvilágot.

Kritikán aluli, mint az egész életed

– írta egy kommentelő.

Jajj istenem, de gagyi

– áll egy másik hozzászólásban.