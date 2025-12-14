Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Knight Rider kvíz: mennyire emlékszel a 80-as évek legendás sorozatára? Csak a legnagyobb rajongók tudják minden kérdésre a helyes választ

David Hasselhoff
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 08:45
retrófilmes kvízekKnight Riderkvíz
A beszélő autó, akibe beleszerettünk. Ez a Knight Rider kvíz, Michael Knight és K.I.T.T. ikonikus párosáról szól, akik a 80-as évek egyik legnagyobb tévés szenzációjának számítottak! Te vajon mennyire emlékszel a sorozatból?
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

David Hasselhoff nem tud hibázni. Az ikonikus sorozatot a mai napig gyakran látjuk a tévében, és egyszerűen nem tudjuk megunni! Van kedved egy kis nosztalgiához? Akkor ez a Knight Rider kvíz neked szól!

David Hasselhoff a Knight Rider kvízben kocsijával.
Knight Rider kvíz: minden részletre emlékszel még a sorozatból?
Fotó: NBC
  • A Knight Rider az 1980-as évek egyik legnézettebb sorozata volt.
  • David Hasselhoff és William Danials párosa felejthetetlent alakított a tévézés történetében.
  • Knight Rider kvízünkkel letesztelheted, te mennyire emlékszel még a sorozatból.

Knight Rider kvíz: 10 kérdésből kiderül, igazi rajongó vagy-e

Az ikonikus sorozat David Hasselhoff karizmatikus karakterével, ami a mai napig leültet minket a tévéképernyők elé. A Knight Rider, a 80-as évek népszerű sorozata, lányokat és fiúkat egyaránt megragadott és a mai napig lázban tart. Ha korábban már nézted, és véletlenül oda kapcsolsz, ahol épp adják – mert biztos lehetsz benne, hogy valahol fogják – akkor, egyszerűen ott ragadsz. K.I.T.T. és Michael egy olyan világot idéznek meg, ahol mi is szívesen üldöznénk a rosszfiúkat.

Jöhet egy Knight Rider kvíz? Hajrá!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Ki alakította Michael Knightot?

Ebben a videóban hallhatsz még pár izgalmas kulisszatitkot a sorozatról:

Ezeket a filmes kvízeket kitöltötted már?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
