Orbán Viktor poénosan köszöntötte fel a 85 éves Chuck Norrist

85 éves lett a legendás Chuck Norris, aki az utóbbi években rengeteg vicc központjává vált, hiszen ő egy olyan, már-már mitikus figura, akinek még a lehetetlen is sikerül (még végtelenig is el tudott számolni – kétszer). Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is felköszöntötte őt a születésnapja alkalmából, ráadásul egy nagyon vicces videóval.

Orbán Viktor / Fotó: Facebook

Chuck Norris tegnap úgy döntött, 85 éves lesz. Isten éltesse!

– írta Orbán Viktor a videóhoz, amit alább lehet megtekinteni.