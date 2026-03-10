Fantasztikus ajánlat: most akár féláron is bevásárolhatsz a SPAR-ban

2026. március 9. és 11. között elérhető az az új kedvezményfüzet, amely összesen 75 kupont tartalmaz: ezeket 2026. március 12. és 22. között válthatod be a SPAR, az INTERSPAR, a City SPAR, a SPAR partner és a SPAR market üzletekben. A kedvezmények 15 és 50 százalék között mozognak, és a kuponok a MySPAR applikációban digitálisan is elérhetőek - írja a Mindmegette.

Most akár féláron is bevásárolhatsz a SPAR-ban / Fotó: Spar

A promóció célja, hogy egyszerűbb legyen előre megtervezni a nagybevásárlást. A kuponok között találsz mindennapi alapélelmiszereket, háztartási és tisztítószereket, alkalmi italokat és gyermekes családoknak szóló ajánlatokat is. Több termék a közelgő húsvéti készülődéshez is jól jöhet, például torma, majonéz, üdítők vagy a sütés-főzéshez szükséges alapanyagok.

Így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral / Fotó: Spar

Játékok és különleges ajánlatok az INTERSPAR áruházakban

Az INTERSPAR hipermarketekben beváltható különleges kuponok is várnak: a LEGO készletek – például a Technic, Creator, Botanicals, Ninjago vagy Star Wars kollekció darabjai – 30% kedvezménnyel vihetők haza. Emellett az Oral-B termékekre is 30 százalékos akció érvényes, így a család minden tagja találhat értékes ajánlatot.

Készülj a húsvéti lakomákra!

A kuponfüzetben sok olyan terméket találsz, amelyek megkönnyítik a húsvéti készülődést a konyhában. A Gyermelyi tészták 30% kedvezménnyel kerülhetnek a kosaradba, a Koch’s tormák – a normál, a majonézes, az almás vagy a wasabis változat – akár 40%-kal olcsóbban. A Bonduelle konzervek és a Knorr főzési alapok 25%, a Findus gyorsfagyasztott wok termékek pedig 30%-kal alacsonyabb áron támogatják a gyors hétköznapi főzést. A 35%-kal olcsóbb Háziasszony dzsemekkel pedig könnyen feltöltheted a kamrát akár a reggelikhez vagy a süteménysütéshez.

Kávék és italok az akciós ajánlatban

Ebben a kategóriában is sok kedvezmény vár: a Martini pezsgők 45%-kal olcsóbban kerülhetnek a kosaradba, a Thummerer borokra 25% kedvezmény jár, a Jacobs és Lavazza kávékat pedig 30%-os kuponnal veheted meg. A PRIME Hydration italok féláron várnak – ha kedveled a trendi üdítőket, most érdemes betárazni belőlük.