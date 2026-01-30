Születésnapos Christian Bale: vajon rajtad is kifog a filmes kvíz? Tedd próbára a tudásod

Hány Oscar-díjat nyert eddig? Melyik szuperhőst alakította a filmvásznon? Melyik szerepért fogyott csontsoványra? Idézd fel velünk Chistian Bale ikonikus alakításait az alábbi kvízzel!

Érdekességek Christian Bale-ről.

Bale gyerekszínészként kezdte pályafutását.

Születésnapos Christian Bale – tedd próbára a tudásod filmes kvízünkkel

Mielőtt belevágnánk a kvízbe, következzen pár érdekesség a színészről:

Mielőtt ismert színésszé vált volna, gyerekként reklámokban is szerepelt – 1982-ben egy öblítő reklámban, majd egy évvel később egy müzli hirdetésében is feltűnt gyerekszínészként.

West End-beli színpadi debütálás – kisfiúként Rowan Atkinson oldalán játszott a The Nerd című darabban.

című darabban. Első nagyjátékfilmje Steven Spielberg rendezésében készült – A nap birodalma című filmben több mint 4000 fiatal közül választották ki a szerepre.

című filmben több mint 4000 fiatal közül választották ki a szerepre. Sok híres szerepről „lecsúszott” – többek között a Titanic Jack-szerepéről, és a Karib-tenger kalózai filmek Will Turneréről.

Motorbaleset következtében komoly sérüléseket szenvedett – annyira megsérült, hogy acéllemezt és titániumelemet kellett beépíteni több testrészébe, illetve egy ujját is ideiglenesen elveszítette, mielőtt vissza tudták varrni.

Most, hogy bemelegítettél, következzen is a filmes kvíz Chrastian Bale színészi karrierjéről!