Születésnapos Christian Bale: vajon rajtad is kifog a filmes kvíz? Tedd próbára a tudásod

Hány Oscar-díjat nyert eddig? Melyik szuperhőst alakította a filmvásznon? Melyik szerepért fogyott csontsoványra? Idézd fel velünk Chistian Bale ikonikus alakításait az alábbi kvízzel!
Érdekességek Christian Bale-ről.
Bale gyerekszínészként kezdte pályafutását.
Születésnapos Christian Bale – tedd próbára a tudásod filmes kvízünkkel
Mielőtt belevágnánk a kvízbe, következzen pár érdekesség a színészről:
Mielőtt ismert színésszé vált volna, gyerekként reklámokban is szerepelt – 1982-ben egy öblítő reklámban, majd egy évvel később egy müzli hirdetésében is feltűnt gyerekszínészként.
West End-beli színpadi debütálás – kisfiúként Rowan Atkinson oldalán játszott a The Nerd című darabban.
Első nagyjátékfilmje Steven Spielberg rendezésében készült – A nap birodalma című filmben több mint 4000 fiatal közül választották ki a szerepre.
Sok híres szerepről „lecsúszott” – többek között a Titanic Jack-szerepéről, és a Karib-tenger kalózai filmek Will Turneréről.
Motorbaleset következtében komoly sérüléseket szenvedett – annyira megsérült, hogy acéllemezt és titániumelemet kellett beépíteni több testrészébe, illetve egy ujját is ideiglenesen elveszítette, mielőtt vissza tudták varrni.
Most, hogy bemelegítettél, következzen is a filmes kvíz Chrastian Bale színészi karrierjéről!
KVÍZ
1 / 8
Hány Oscar-díjat nyert eddig Christian Bale?
Nézd meg az alábbi videót Christian Bale leghíresebb alakításairól:
