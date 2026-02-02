Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Karolina, Aida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Retró filmes kvíz: ezekre az alkotásokra csak a 70-es évek gyerekei emlékeznek – Vagy mégsem?

Retró filmes kvíz: ezekre az alkotásokra csak a 70-es évek gyerekei emlékeznek – Vagy mégsem?

gyerekkor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 15:45
retro kvízek70-es évekkvíz
Emlékszel még azokra a régi szép időkre, amikor egy film megnézése valódi családi élmény volt, a főcímdal napokig a fejünkben szólt, és a tévé jelentette az egyik legjobb kikapcsolódást? Teszteld a memóriád ezzel a retró filmes kvízzel, és derítsd ki, mennyire élnek még benned a 70-es és 80-as évek legendás alkotásai!
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Nosztalgikus retró filmes kvíz, amit talán csak a "kulcsos gyerekek" tudnak hibátlanul kitölteni. Ha te is a 60-as vagy a 70-es években születtél, akkor biztosan már számtalanszor végignézted a korszak legendás filmjeit és időtálló sorozatait. De vajon ennyi év távlatából is emlékszel még rájuk? Megvan, ki osztotta akkoriban a legnagyobb pofonokat, melyik filmzene hallatán rezzent össze a gyomrunk, mert közeledett a nagy fehér cápa, vagy az, hogy ki volt Lópici Gáspár?

Retró filmes kvízben szereplő filmjelenet.
Retró filmes kvíz: hány filmre emlékszel?
Fotó: Photo12 via AFP /   AFP
  • Legendás magyar és külföldi filmek a 70-es évekből.
  • Egy kis nosztalgia a tévé előtti családi esték hangulatával.
  • Teszteld, mennyire élnek még benned a régi filmes emlékek.

Kőkemény retró filmes kvíz: 8 kérdés, amire talán csak te tudsz válaszolni

Ez a retró filmes kvíz pontosan ezeket a régi élményeket idézi fel: a 70-es és 80-as évek legemlékezetesebb filmjeit, amelyekre talán csak a korszak gyerekei emlékeznek. Teszteld a memóriádat, tarts velünk egy kis nosztalgikus időutazásra, és derítsd ki, mennyire élnek még benned a korszak klasszikusai. Készülj fel, mert ebben a kvízben igazi retró meglepetések várnak rád! Sok sikert!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Hogyan reklámozza Bagaméri a fagylaltját a Keménykalap és krumpliorr című filmsorozatban?

További izgalmas filmes kvízért kattints az alábbi videóra:

Ezeket a retró kvízeket kitöltötted már?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu