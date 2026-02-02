Retró filmes kvíz: ezekre az alkotásokra csak a 70-es évek gyerekei emlékeznek – Vagy mégsem?

Nosztalgikus retró filmes kvíz, amit talán csak a "kulcsos gyerekek" tudnak hibátlanul kitölteni. Ha te is a 60-as vagy a 70-es években születtél, akkor biztosan már számtalanszor végignézted a korszak legendás filmjeit és időtálló sorozatait. De vajon ennyi év távlatából is emlékszel még rájuk? Megvan, ki osztotta akkoriban a legnagyobb pofonokat, melyik filmzene hallatán rezzent össze a gyomrunk, mert közeledett a nagy fehér cápa, vagy az, hogy ki volt Lópici Gáspár?
Ez a retró filmes kvíz pontosan ezeket a régi élményeket idézi fel: a 70-es és 80-as évek legemlékezetesebb filmjeit, amelyekre talán csak a korszak gyerekei emlékeznek. Teszteld a memóriádat, tarts velünk egy kis nosztalgikus időutazásra, és derítsd ki, mennyire élnek még benned a korszak klasszikusai. Készülj fel, mert ebben a kvízben igazi retró meglepetések várnak rád! Sok sikert!
További izgalmas filmes kvízért kattints az alábbi videóra:
