Imalánc indult a születés közben lebénult Csengéért: „Gyógyulj meg minél hamarabb, kis drága!”

Sokak szemébe könnyeket csal a kis Csenge története, aki születés közben beszorult, ami miatt lebénult a karja. A 10 hónapos kislány már most hatalmas küzdelmet vív és a története annyira megrázta az embereket, hogy valóságos imalánc indult érte.

Csenge, akinek a karja születés közben lebénult, a szüleivel Fotó: beküldött

Imalánc indult a születés közben lebénult Csengéért

A Bors korábbi cikke nyomán megismerhette az ország a mezőcsáti Rontó család történetét. Sokan küldtek jókívánságokat a kis Csengének és imádkoznak a 10 hónapos kislány gyógyulásáért.

„Gyógyulj meg minél hamarabb, kis drága!”

„Imádkozunk érted, kicsi hős!”

„Kitartást és sok erőt kívánunk!”

Csenge már a születése pillanatában hatalmas megpróbáltatáson ment keresztül. A szülés rendkívül nehéz volt: a baba feje már kibújt, de a válla beszorult és úgynevezett vállakadás alakult ki. Végül vákuum segítségével jöhetett világra. A drámai pillanatok azonban súlyos következményekkel jártak. A szülés során megsérült a kar ideghálózata, ezért Csenge jobb karja lebénult. A kislányt azonnal egy speciális újszülött osztályra vitték, ahol a beteg babák ellátására vannak felkészülve. Margó terhessége alatt végig cukorbetegséggel küzdött, gyógyszeres kezelésre szorult. Úgy érzi, ezek a kockázati tényezők talán indokolhatták volna a császármetszést, és talán elkerülhető lett volna a sérülés. Hogy történt-e mulasztás, a család a mai napig nem tudja. Egyvalami biztos: a károsodás maradandó, és nincs garancia a teljes gyógyulásra.

Csenge küzd a javulásért Fotó: beküldött

A családnak erőt adnak a jókívánságok

Az első hónapok folyamatos kezelésekkel és reménykedéssel teltek, végül azonban műtétre volt szükség. Csenge mindössze hét hónapos volt, amikor egy három és fél órás operáción esett át, ahol az elhalt ideget élő ideggel kötötték össze. A kislány jobb karja, csuklója és ujjai egyelőre még nem mozognak. A karja is vékonyabb lett, ezért folyamatos gyógytornára és speciális ingeráram-kezelésre jár, hogy az izmok ne sorvadjanak tovább. A család még költözni is kénytelen volt, hogy közelebb legyenek a budapesti kezelésekhez. Jelenleg Gyálon élnek albérletben.