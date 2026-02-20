A Grace klinika-kvíz: elevenítsd fel Eric Dane ikonikus pillanatait

A Grace klinika című sorozat az évek során számtalan díjat zsebelt be.

Hosszas betegség után meghalt Eric Dane, A Grace klinika és az Eufória sztárja. Emlékére egy nosztalgikus kvízt hoztunk, amelyből kiderítheted, mennyire emlékszel a népszerű sorozat felejthetetlen dokijának legikonikusabb pillanataira.

Fotó: Danny Feld / Getty Images

A Grace klinika-kvíz – te még emlékszel Eric Dane ikonikus pillanataira?

A Grace klinika című sorozat 2006-ban debütált hazánkban. Az egész világon akkora népszerűségre tett szert, hogy még 2025-ben is megjelent egy újabb évada. A sorozat az évek során számtalan díjat bezsebelt, különösen a második és a harmadik évad idején. Egyebek mellett díjazták már Golden Globe-bal és három Emmy-díjjal. A sorozat a sebész gyakornokok, rezidensek, és a mentoraik kalandos életét követi nyomon, az orvosi szobától egészen a hálószobájukig, ami olykor nagyon csavaros szituációkat szül.

Te vajon mennyire emlékszel a sorozat egyik sztárjára, Eric Dane-re, aki Mark Sloan, vagyis McKábító karakterét vitte képernyőre? Rémlenek még a néhai színész legikonikusabb pillanatai? Mérd fel a tudásod ezzel a nosztalgikus kvízzel!