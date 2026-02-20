HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
A Grace klinika-kvízben szereplő kép Eric Dane-ről mint Mark Sloanról

A Grace klinika-kvíz: elevenítsd fel Eric Dane ikonikus pillanatait

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 17:55
A Grace klinikaEric Danehalál
Te is óriási A Grace klinika-rajongó voltál, aki mindent este tűkön ülve várta a következő epizódot? Sokak régi kedvence, a Mark Sloant alakító Eric Dane 53 éves korában február 19-én meghalt. Emlékére egy nosztalgikus kvízzel készültünk a sorozatról. Lássuk, mennyire emlékszel a néhai színész legikonikusabb pillanataira!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei
  • A Grace klinika című sorozat az évek során számtalan díjat zsebelt be.
  • Ikonikus szereplői örökre a szívünkbe vésték magukat.
  • Ebből a nosztalgikus kvízből kiderítheted, mennyire emlékszel a február 19-én elhunyt Eric Dane ikonikus pillanataira.

Hosszas betegség után meghalt Eric Dane, A Grace klinika és az Eufória sztárja. Emlékére egy nosztalgikus kvízt hoztunk, amelyből kiderítheted, mennyire emlékszel a népszerű sorozat felejthetetlen dokijának legikonikusabb pillanataira.

A Grace klinika-kvízben szereplő kép Eric Dane-ről, mint Mark Sloanról és egy színésztársáról
Nosztalgikus kvízzel emlékezünk a McKábító Eric Dane-re.
Fotó: Danny Feld / Getty Images

A Grace klinika-kvíz – te még emlékszel Eric Dane ikonikus pillanataira?

A Grace klinika című sorozat 2006-ban debütált hazánkban. Az egész világon akkora népszerűségre tett szert, hogy még 2025-ben is megjelent egy újabb évada. A sorozat az évek során számtalan díjat bezsebelt, különösen a második és a harmadik évad idején. Egyebek mellett díjazták már Golden Globe-bal és három Emmy-díjjal. A sorozat a sebész gyakornokok, rezidensek, és a mentoraik kalandos életét követi nyomon, az orvosi szobától egészen a hálószobájukig, ami olykor nagyon csavaros szituációkat szül.  

Te vajon mennyire emlékszel a sorozat egyik sztárjára, Eric Dane-re, aki Mark Sloan, vagyis McKábító karakterét vitte képernyőre? Rémlenek még a néhai színész legikonikusabb pillanatai? Mérd fel a tudásod ezzel a nosztalgikus kvízzel!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Ki volt a sorozat ötletgazdája?

Nézd meg a 22. évad előzetesét:

