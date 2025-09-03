Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Görbe Nóra Linda szerepében, Linda-kvíz

Emlékszel még Lindára? Csak a retró sorozat igaz rajongója találja el az összes kvízkérdést

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 08:40
A ’80-as években volt egy sorozat, amelyet nem lehetett kihagyni: mindenki erről beszélt, mindenki nézte. Neked beugrik a Linda főcímzenéje? Teszteld le ezzel a kvízzel, mennyire emlékszel a szériára, amelynek főszereplője ma ünnepli 69. születésnapját!
Kevés olyan magyar tévésorozat született, amely annyira meghatározta volna a ’80-as éveket, mint a Linda című kultikus produkció. Amikor először felcsendült a különleges főcímzene és beugrott a képbe a lendületes főhősnő egy ablakrepesztő „íjjjáááá” kíséretében, a nézők azonnal a képernyőhöz szegeződtek. A történet minden epizódban izgalmat, akciót és humort kínált, miközben a korszak hangulatát, Budapest jellegzetes utcáit és a fiatal generáció életérzését is visszaadta. Ezzel a kvízzel most újra átélheted a régi élményeket, miközben 69. születésnapja alkalmából tiszteleghetsz a Lindát megformáló színésznő, Görbe Nóra előtt.

A Linda-kvízből most kiderül, mennyire emlékszel a sorozat szereplőire.
Fotó: IMDb

Ez a Linda-kvíz visszarepít az időben

A ma születésnapos Görbe Nóra főszereplésével készült sorozat nemcsak szórakoztatott, hanem társadalmi jelenséggé is vált: rengetegen kezdtek küzdősportot tanulni, másként néztek a mindennapokra, és még évtizedekkel később, ma is nosztalgiával emlegetik a karaktereket, a jeleneteket. Negyven év távlatából még mindig élénken él a sorozat a közönség emlékezetében, hiszen olyan energiát és frissességet hozott a magyar televíziózásba, amit addig nem láttunk. Most itt az alkalom, hogy leteszteld: mennyire emlékszel még a legendás szériára! Linda-kvízre fel!

