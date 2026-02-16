Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Columbo, Derrick, Kojak és Petrocelli: jöhet egy retró kvíz a 80-as évek legendás nyomozóiról?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 15:30
A bűnügyi sorozatok valamiért mindig a televízió képernyője elé szögezték a magyar nézőket. Emlékszel még a müncheni rendőrség komor főfelügyelőjére, az ügyvédre, akinek talán azóta sem készült el a háza, vagy a kopasz hadnagyra, aki sehová sem ment a nyalókája nélkül? Ha vérbeli krimirajongó vagy, legújabb retró kvízünk neked szól!
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

A 80-as években még nem volt közösségi média, sem streaming szolgáltatás, nem pörgettük órákig a telefonunkat, mégis volt valami, ami akkoriban minden embert becsalt a nappaliba, és leültetett a tévé elé. Ekkoriban egy-egy krimisorozat főcímzenéje elég volt ahhoz, hogy összegyűljön a család apraja-nagyja. Ha te is emlékszel ezekre a legendás nyomozókra, legújabb retró kvízünket egyenesen neked találták ki!

Retró kvízben szereplő színésznő a Gyilkos sorok című sorozatból.
Nagy retró kvíz: mennyire emlékszel a régi idők híres krimisorozataira?
Fotó: MPP / Bestimage /  Northfoto
  • Ikonikus nyomozók a 80-as évekből.
  • Nosztalgikus kérdések legendás sorozatokról.
  • Csak az igazi rajongók érnek el hibátlan eredményt.

Kőkemény retró kvíz a legendás nyomozókról

A komor tekintetű főfelügyelő, az örökké építkező ügyvéd vagy a jellegzetes nyalókájáról ismert hadnagy mind-mind a tévétörténelem ikonikus alakja volt. Ki ne emlékezne a San Francisco utcái sorozatra, a Miami Vice sármos párosára, Magnumra, a bajszos magánnyomozóra vagy épp Columbo karakterére, a ballonkabátos hadnagyra? Most kiderül, mennyire élnek benned a klasszikus bűnügyi sorozatok főhősei! Mennyire emlékszel még a részletekre, a nevekre, a helyszínekre, a visszatérő poénokra? Tedd próbára magad ebben a kvízben, és derítsük ki, igazi krimiszakértő vagy-e!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik nyomozó híres arról, hogy mindig visszafordul „még egy kérdéssel”?

Ha tetszett ez az izgalmas retró kvíz, az alábbi videót is érdemes megnézned:

