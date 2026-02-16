Columbo, Derrick, Kojak és Petrocelli: jöhet egy retró kvíz a 80-as évek legendás nyomozóiról?

A 80-as években még nem volt közösségi média, sem streaming szolgáltatás, nem pörgettük órákig a telefonunkat, mégis volt valami, ami akkoriban minden embert becsalt a nappaliba, és leültetett a tévé elé. Ekkoriban egy-egy krimisorozat főcímzenéje elég volt ahhoz, hogy összegyűljön a család apraja-nagyja. Ha te is emlékszel ezekre a legendás nyomozókra, legújabb retró kvízünket egyenesen neked találták ki!

Nagy retró kvíz: mennyire emlékszel a régi idők híres krimisorozataira?

Fotó: MPP / Bestimage / Northfoto

Ikonikus nyomozók a 80-as évekből.

Nosztalgikus kérdések legendás sorozatokról.

Csak az igazi rajongók érnek el hibátlan eredményt.

Kőkemény retró kvíz a legendás nyomozókról

A komor tekintetű főfelügyelő, az örökké építkező ügyvéd vagy a jellegzetes nyalókájáról ismert hadnagy mind-mind a tévétörténelem ikonikus alakja volt. Ki ne emlékezne a San Francisco utcái sorozatra, a Miami Vice sármos párosára, Magnumra, a bajszos magánnyomozóra vagy épp Columbo karakterére, a ballonkabátos hadnagyra? Most kiderül, mennyire élnek benned a klasszikus bűnügyi sorozatok főhősei! Mennyire emlékszel még a részletekre, a nevekre, a helyszínekre, a visszatérő poénokra? Tedd próbára magad ebben a kvízben, és derítsük ki, igazi krimiszakértő vagy-e!