Végre! A legszexibb szereplő tér vissza A Grace klinikába!

Közönségkedvenc tér vissza a világ legnépszerűbb kórházi szappanoperájában. A Grace klinika legújabb epizódjában ugyanis Jesse Williams vállalt ismét vendégszereplést. A világ Dr. Jackson Avory szerepében zárta a szívébe a szexi színészt, aki ismét feltűnik az orvosi intézmény falai között.
Jesse Williams 2009-2024 között, összesen 275 epizódban alakította a dögös doki szerepét, ám a 2020-ban sugárzott 17. évad után úgy döntött, kiszáll a fix csapatból. Vendégszereplőként azonban minden évben feltűnt egy-egy epizódra, és ez nem lesz másképp idén sem, ugyanis a Disney+ kínálatába hetente érkező széria legújabb részében a 44 éves színész is látható lesz a neurológus szerepében. A „Goodbye Horses” című epizód – ami az ABC-n csütörtökön debütál – leírása szerint a gyakornokok egy bizarr traumával küzdenek, miközben egy komplex mellrekonstrukció feszült partnerségre kényszeríti Meredithet. Minden bizonnyal itt jön képbe ismét Dr. Avery karaktere a maga intrikus modorával.
Williams 2021 után úgy döntött, 40 évesen igyekszik új szerepekben kipróbálni magát. A színész a Take me out című színdarabban lépett fel 2022-ben, ahol a rajongói legnagyobb meglepetésére anyaszült meztelenül szerepelt focistaként. Mellette a Netflix romantikus filmjében, az Ashton Kutcher és Reese Witherspoon nevével fémjelezett Nálad vagy nálam?-ban játszott, illetve a Gyilkos a házban című Disney+ széria harmadik évadában Selena Gomez szerelmi kapcsolatát.
A hírek szerint a 44 éves színész csak vendégszerepelni tér vissza A Grace klinikába, ugyanis 2 filmet is forgat a közeljövőben, amivel nem tudja összeegyeztetni a sorozat munkálatait. A Team Joy című vígjáték és a Marked Manben is főszerepet játszik.
