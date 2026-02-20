Gyászba borult Hollywood: elhunyt A Grace klinika sztárja, legyőzte a betegség

Szomorú hír érkezett Holywoodból, ugyanis kiderült, hogy 53 éves korában elhunyt Eric Dane, akit olyan alkotásokból ismerhetünk, mint például A Grace klinika, Eufória, Bad Boys - Mindent vagy többet, Valentin nap vagy a Marley meg én – a színész hosszú ideje komoly betegséggel küzdött.
Eric Dane egy évvel ezelőtt rántotta le a leplet amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) diagnózisáról. Ez egy, a központi idegrendszert érintő gyógyíthatatlan megbetegedés, ami során izomgyengeség lép fel a motoros idegsejtek károsodása miatt. A világsztár kerekesszékbe került, de családja, barátai végig mellette voltak, most rengetegen gyászolják.
Semmi okom sincs jókedvre derülni bármikor, egyetlen napon sem, és nem hiszem, hogy bárki is hibáztatna, ha felmennék a hálószobámba, bebújnék a lepedő alá, és a következő két hetet sírva tölteném. Egy kicsit kellemesen meglepődtem, amikor rájöttem, hogy nem így vagyok felépítve, mert biztos voltam benne, hogy ez leszek én
– mondta annak idején a betegségéről Eric Dane, aki utolsó napjait családja, barátai körében töltötte.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.