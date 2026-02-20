Gyászba borult Hollywood: elhunyt A Grace klinika sztárja, legyőzte a betegség

Szomorú hír érkezett Holywoodból, ugyanis kiderült, hogy 53 éves korában elhunyt Eric Dane, akit olyan alkotásokból ismerhetünk, mint például A Grace klinika, Eufória, Bad Boys - Mindent vagy többet, Valentin nap vagy a Marley meg én – a színész hosszú ideje komoly betegséggel küzdött.

A Grace klinika sztárja, Eric Dane 53 évesen elhunyt

Fotó: Berzane Nasser/ABACA / Northfoto

Eric Dane egy évvel ezelőtt rántotta le a leplet amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) diagnózisáról. Ez egy, a központi idegrendszert érintő gyógyíthatatlan megbetegedés, ami során izomgyengeség lép fel a motoros idegsejtek károsodása miatt. A világsztár kerekesszékbe került, de családja, barátai végig mellette voltak, most rengetegen gyászolják.

Semmi okom sincs jókedvre derülni bármikor, egyetlen napon sem, és nem hiszem, hogy bárki is hibáztatna, ha felmennék a hálószobámba, bebújnék a lepedő alá, és a következő két hetet sírva tölteném. Egy kicsit kellemesen meglepődtem, amikor rájöttem, hogy nem így vagyok felépítve, mert biztos voltam benne, hogy ez leszek én

– mondta annak idején a betegségéről Eric Dane, aki utolsó napjait családja, barátai körében töltötte.