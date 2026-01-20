Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Fábián, Sebestyén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Rubí, az elbűvölő szörnyeteg kvíz, a fotón a főszereplő szerepel.

Emlékszel még Rubí, az elbűvölő szörnyetegre? Tedd próbára magad ezzel a nosztalgikus kvízzel

sorozat
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 14:45
szappanoperakvíz
Vajon mennyire emlékszel Rubí cselszövésekben gazdag világára, amelyben a szerelem és a gazdagság vetélkedett egymással? Ha egy kis nosztalgiára vágysz, akkor tarts velünk egy felejthetetlen kvíz erejéig!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Emlékszel még Rubí cselszövéseire, amelyek pillanatok alatt döntötték romba mások életét? Ha te is tűkön ülve vártad a sorozat újabbnál újabb epizódjait, akkor ez a kvíz neked szól!

Rubí, az elbűvölő szörnyeteg kvíz, jelenet a sorozatból.
Töltsd ki ezt a felejthetetlen Rubí kvízt! 
Fotó: Archív
  • A sorozat pillanatok alatt sokak kedvencévé vált.
  • A drámai fordulatokkal teleszőtt szappanopera milliókat szegezett a televízió elé.
  • Ebből a nosztalgikus kvízből kiderül, mekkora rajongó vagy.

Kőkemény Rubí kvíz: 8 kérdés, ami még a legnagyobb rajongókat is megizzasztja

Rubí, az elbűvölő szörnyeteg egy szenvedéllyel, intrikákkal és drámával teli szappanopera volt, amit hazánkban 2010-ben tűztek műsorra. A sorozat hamar sokak szívébe lopta be magát, amelyben a gyönyörű színésznők és sármos színészek kaptak főszerepet, miközben az epizódokat váratlan fordulatok, tiltott szerelmek és felejthetetlen alakítások jellemezték.

De vajon mennyire emlékszel Rubíra, a cselszövésekre, a sorozat többi szereplőjére és az elképesztő drámákra? Úgy gondolod, hogy hatalmas fan vagy, amit bizonyítani is szeretnél? Akkor most a kvízünk segítségével igazolhatod, hogy igazi rajongó vagy! Repülj velünk vissza az időben és nosztalgiázz egy kicsit!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mi Rubí legfőbb célja a sorozatban?

Az alábbi videóban a Rubí, az elbűvölő szörnyeteg előzetesét tekintheted meg:

Ezek a kvízek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu