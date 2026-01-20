Emlékszel még Rubí, az elbűvölő szörnyetegre? Tedd próbára magad ezzel a nosztalgikus kvízzel

Emlékszel még Rubí cselszövéseire, amelyek pillanatok alatt döntötték romba mások életét? Ha te is tűkön ülve vártad a sorozat újabbnál újabb epizódjait, akkor ez a kvíz neked szól!

Töltsd ki ezt a felejthetetlen Rubí kvízt!

Fotó: Archív

A sorozat pillanatok alatt sokak kedvencévé vált.

A drámai fordulatokkal teleszőtt szappanopera milliókat szegezett a televízió elé.

Ebből a nosztalgikus kvízből kiderül, mekkora rajongó vagy.

Kőkemény Rubí kvíz: 8 kérdés, ami még a legnagyobb rajongókat is megizzasztja

Rubí, az elbűvölő szörnyeteg egy szenvedéllyel, intrikákkal és drámával teli szappanopera volt, amit hazánkban 2010-ben tűztek műsorra. A sorozat hamar sokak szívébe lopta be magát, amelyben a gyönyörű színésznők és sármos színészek kaptak főszerepet, miközben az epizódokat váratlan fordulatok, tiltott szerelmek és felejthetetlen alakítások jellemezték.

De vajon mennyire emlékszel Rubíra, a cselszövésekre, a sorozat többi szereplőjére és az elképesztő drámákra? Úgy gondolod, hogy hatalmas fan vagy, amit bizonyítani is szeretnél? Akkor most a kvízünk segítségével igazolhatod, hogy igazi rajongó vagy! Repülj velünk vissza az időben és nosztalgiázz egy kicsit!