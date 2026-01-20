Emlékszel még Rubí, az elbűvölő szörnyetegre? Tedd próbára magad ezzel a nosztalgikus kvízzel

Emlékszel még Rubí cselszövéseire, amelyek pillanatok alatt döntötték romba mások életét? Ha te is tűkön ülve vártad a sorozat újabbnál újabb epizódjait, akkor ez a kvíz neked szól!
Rubí, az elbűvölő szörnyeteg egy szenvedéllyel, intrikákkal és drámával teli szappanopera volt, amit hazánkban 2010-ben tűztek műsorra. A sorozat hamar sokak szívébe lopta be magát, amelyben a gyönyörű színésznők és sármos színészek kaptak főszerepet, miközben az epizódokat váratlan fordulatok, tiltott szerelmek és felejthetetlen alakítások jellemezték.
De vajon mennyire emlékszel Rubíra, a cselszövésekre, a sorozat többi szereplőjére és az elképesztő drámákra? Úgy gondolod, hogy hatalmas fan vagy, amit bizonyítani is szeretnél? Akkor most a kvízünk segítségével igazolhatod, hogy igazi rajongó vagy! Repülj velünk vissza az időben és nosztalgiázz egy kicsit!
Az alábbi videóban a Rubí, az elbűvölő szörnyeteg előzetesét tekintheted meg:
