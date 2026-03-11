Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Több mint kétszáz utassal a fedélzeten gázolt a vonat Vecsésen

vonat
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 07:40
katasztrófavédelelemvonatbaleset
A tűzoltók jelenleg a helyszínen segítik az utasokat. Így változik a vonatbaleset miatt a menetrend.
CJA
A szerző cikkei

Vonat gázolt el egy embert Vecsésen, a Kertekalja városrésznél.

Vonat gázolt Vecsésnél
Vonat gázolt Vecsésnél / Fotó: Lakatos Péter /  MTI (Képünk illusztráció)

A katasztrófavédelem jelentése szerint a személyvonaton mintegy kétszázötven utas tartózkodott, őket mentesítő járattal viszik majd tovább. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek, hogy segítsenek az utasoknak a a pótlóbuszra való biztonságos átszállásban.

A vonatbaleset miatt változott menetrend

A helyszínelés idejéig a vonatok mindkét irányban az 1. vágányon állnak meg. A MÁV több menetrendi változást is bejelentett:

  • A szegedi Napfény InterCityk csak Ceglédig közlekednek.
  • Az S50-es vonatok csak Vecséstől közlekednek a Nyugati pályaudvar felé.
  • A Szegedre tartó Napfény InterCityk csak Ceglédtől közlekednek, odáig a Z50-es vonatokkal utazhatnak.
  • A Cívis InterRégiók és az InterCityk a teljes útvonalukon közlekednek, az egyvágányú közlekedés miatt Vecsésen várakozhatnak.

 

