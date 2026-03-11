Több mint kétszáz utassal a fedélzeten gázolt a vonat Vecsésen

Vonat gázolt el egy embert Vecsésen, a Kertekalja városrésznél.

Vonat gázolt Vecsésnél / Fotó: Lakatos Péter / MTI (Képünk illusztráció)

A katasztrófavédelem jelentése szerint a személyvonaton mintegy kétszázötven utas tartózkodott, őket mentesítő járattal viszik majd tovább. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek, hogy segítsenek az utasoknak a a pótlóbuszra való biztonságos átszállásban.

A vonatbaleset miatt változott menetrend

A helyszínelés idejéig a vonatok mindkét irányban az 1. vágányon állnak meg. A MÁV több menetrendi változást is bejelentett: