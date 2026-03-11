Becsengetés előtt találták meg az általános iskolában a tanárnő holttestét: azonnal hazaküldték a diákokat

Egy hosszú ideje tanító pedagógust holtan találtak egy Maryland állambeli általános iskolában, napokig hevert ott a holttest. A vezetőség azonnali hatállyal hazaküldte a diákokat.

Meghalt az iskolában, holttestét napokkal később találták csak meg

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Március 9-én, hétfő reggel Deborah Tolson, 75 éves matematika tanár holttestére bukkantak az Arundel Elementary School épületében Baltimore-ban, ahol hét éven át dolgozott. A tragikus felfedezést után a diákokat azonnal hazaküldték.

A hatóságok szerint Tolson valószínűleg a hétvége folyamán hunyt el, testét még az iskola nyitása előtt találták meg. Nem voltak jelei erőszakos cselekménynek vagy traumának, de az ügyben ennek ellenére is vizsgálat folyik.

Holttestet találtak az iskolában

Kerry-Ann Malcolm, az iskola igazgatója egy levélben elmondta, hogy Tolson 23 éven át dolgozott a Baltimore-i iskolákban, és az Arundel Elementary-ben hét éven keresztül tanított.

Nagyon szeretett tagja volt az iskolai közösségünknek

– írta az igazgató.

Az iskola közösségének egyik pillére volt, a diákok és a kollégák egyaránt szerették

– tette hozzá Malcolm.

Az iskola vezetése a People értesülései szerint válságcsapatot állított fel a tanárok és a diákok támogatására.

Szívünk és gondolataink Tolson tanárnő családjával, barátaival és az egész iskolai közösséggel vannak ebben a nehéz időszakban

– zárta gondolatait az iskola igazgatója.