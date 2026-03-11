Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Közel 4 milliós futam: csaknem egy órán át menekült lopott kocsival a sofőr

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 07:25
Futhatott, de el nem bújhatott. A sofőr ráadásul vezetői engedéllyel sem rendelkezett.
Finn módszerrel ellenőrizték a járművezetők ittasságát a józsefvárosi rendőrök február 28-án. A 23:10-kor megállított autó vezetőjénél az alkoholszonda negatív lett, így a sofőr már indult is volna tovább, csakhogy a főtörzsőrmesternek, Stefkó Krisztiánnak gyanúsan ismerős volt a rendszám.

Lopott járműre figyeltek fel a rendőrök, ám a sofőr vétségei itt még nem értek véget / Fotó: Illusztráció: Fejér vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Néhány pillanat alatt be is ugrott neki: nem sokkal korábban egy ilyen rendszámú autó eltulajdonításáról érkezett bejelentés. A gyors ellenőrzés a rendszerben megerősítette, hogy emlékezete nem csal – a jármű február 26. óta körözés alatt állt. A rendőrök autóba ültek és a jármű után indultak. A sofőr viszont inkább a menekülést választotta. Először figyelmen kívül hagyta a mögötte érkező, megkülönböztető jelzést használó rendőrautót, majd gyorsítani kezdett

- osztották meg a részleteket a Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán, hozzátéve, egy ponton a sofőr és utasa helyet cseréltek egymással a volán mögött.

A 46 percig tartó hajszának végül Rákospalotán vetettek véget a rendőrök, ahol sikerült megállásra kényszeríteni az autót. A volánnál ülő S. Jennifer kipattant a járműből és feltartott kézzel jelezte: nem kíván tovább menekülni. A korábbi sofőrt, a megállításkor már az anyósülésen ülő J. Richárdot, a rendőrök emelték ki az autóból.

Az intézkedés során kiderült:

▪ egyikük sem rendelkezik vezetői engedéllyel

▪ az autó kötelező biztosítás nélkül közlekedett

▪ J. Richárd gyorstesztje kokainra és metamfetaminra is pozitív lett

A 30 éves férfival és a 31 éves nővel szemben a rendőrök feljelentést tettek engedély nélküli vezetés miatt, és azért is, mert nem volt kötelező biztosítás az autón

- tették hozzá, majd úgy folytatták,  a következmények itt még nem értek véget. 

Az S. Jennifer és J. Richárd által elkövetett szabálysértések miatt összesen 52 közigazgatási bírságot szabtak ki, köztük

- 46 alkalommal tilos jelzésen áthaladás

- 3 behajtani tilos megszegése,

- 1 kötelező haladási irány megszegése,

- 2 biztonsági öv használatának elmulasztása miatt.

A végösszeg: 3 939 000 forint

- emelték ki.

J. Richárd ellen a XV. Kerületi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt eljárást indított,  jármű önkényes elvétele miatt pedig a X. Kerületi Rendőrkapitányság folyatja vele szemben az eljárást

- zárták a bejegyzésüket.

Mutatjuk a helyszínen készült videót a sofőr üldözéséről!

 

