Kökény Attila a házasságáról vallott: „Élvezzük azt is, ha ketten vagyunk”

Kökény Attila mindene a családja, mára azonban felnőttek a gyerekek. Emiatt sokkal több ideje marad az énekesnek arra, hogy feleségével, Arankával újra kettesben randizzanak vagy éppen együtt pihenjék ki a hétköznapok fáradalmait. Zanzibár után most ismét egy egzotikus helyre látogattak el, ahol persze volt lehetőségük a romantikára is.

Kökény Attila és Kökény Aranka Jamaicán (Fotó: hot! magazin archív)

Kökény Attila feleségével már a következő nyaraláson gondolkozik

Életünk eddigi legszebb és legjobb nyaralásán vagyunk túl! Minden évben úgy szervezzük, hogy többen, általában 10-12-en megyünk. Mindig januárban kerül sor az utazásra, hiszen év közben folyton dolgozunk. Amikor pedig visszajövünk az adott nyaralásról, már februárban azon agyalunk, hogy jövőre hova menjünk. Ezúttal két hetet voltunk kint. Nekem bőven elég ez az idő, sikerült feltöltődnöm. Sokat aludtam, olvastam, és ami a legfontosabb, nem telefonoztam. Senkinek sem veszem fel, ha keresnek, egyedül este nézek rá, és amelyik hívás fontos volt, azt visszahívom. Ugyanabban a szállodában voltunk mindannyian. Korábban ezzel a szállodalánccal jó volt a tapasztalatunk, amikor Zanzibárban szálltunk meg, így akkor is és most is nagyon meg voltunk elégedve a szolgáltatásokkal

– kezdte Attila a hot! magazinnak.

Kökény Attila és családja a pálmák között (Fotó: hot! magazin archív)

Kökény Attilának rengeteg fellépése van

Persze a nagy létszámos utazások során felmerül a kérdés, hogyan tud az ember minőségi időt tölteni a kedvesével kettesben. Erre nem is biztos, hogy kell lehetőséget teremteni, de Attiláék különösen figyelnek erre.

„Mindenki szeret ilyenkor a brigádban picit kettesben maradni a párjával. Volt, amikor csak mi voltunk Arankával a parton, a többiek elmentek sétálni vagy étterembe, utána pedig valahogy összekeveredtünk, és folytattuk tovább közösen, de mindennap volt lopott időnk kettesben. Persze voltak olyan programok, amikre direkt nem mentem, mert inkább pihenni szerettem volna. Sok olyan program lett szervezve, amihez autóba kellett volna ülni, én viszont egész évben autóval közlekedem, így bőven elég volt a tengerparti olvasás. Év közben egyébként sincs nagyon lehetőségünk három napnál több időre elutazni valahova, hiszen, hála Istennek, rengeteg fellépés és munka van” – mesélte az énekes.