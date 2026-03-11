Kökény Attila a házasságáról vallott: „Élvezzük azt is, ha ketten vagyunk”

Kökény Attila mindene a családja, mára azonban felnőttek a gyerekek. Emiatt sokkal több ideje marad az énekesnek arra, hogy feleségével, Arankával újra kettesben randizzanak vagy éppen együtt pihenjék ki a hétköznapok fáradalmait. Zanzibár után most ismét egy egzotikus helyre látogattak el, ahol persze volt lehetőségük a romantikára is.
Életünk eddigi legszebb és legjobb nyaralásán vagyunk túl! Minden évben úgy szervezzük, hogy többen, általában 10-12-en megyünk. Mindig januárban kerül sor az utazásra, hiszen év közben folyton dolgozunk. Amikor pedig visszajövünk az adott nyaralásról, már februárban azon agyalunk, hogy jövőre hova menjünk. Ezúttal két hetet voltunk kint. Nekem bőven elég ez az idő, sikerült feltöltődnöm. Sokat aludtam, olvastam, és ami a legfontosabb, nem telefonoztam. Senkinek sem veszem fel, ha keresnek, egyedül este nézek rá, és amelyik hívás fontos volt, azt visszahívom. Ugyanabban a szállodában voltunk mindannyian. Korábban ezzel a szállodalánccal jó volt a tapasztalatunk, amikor Zanzibárban szálltunk meg, így akkor is és most is nagyon meg voltunk elégedve a szolgáltatásokkal
– kezdte Attila a hot! magazinnak.
Persze a nagy létszámos utazások során felmerül a kérdés, hogyan tud az ember minőségi időt tölteni a kedvesével kettesben. Erre nem is biztos, hogy kell lehetőséget teremteni, de Attiláék különösen figyelnek erre.
„Mindenki szeret ilyenkor a brigádban picit kettesben maradni a párjával. Volt, amikor csak mi voltunk Arankával a parton, a többiek elmentek sétálni vagy étterembe, utána pedig valahogy összekeveredtünk, és folytattuk tovább közösen, de mindennap volt lopott időnk kettesben. Persze voltak olyan programok, amikre direkt nem mentem, mert inkább pihenni szerettem volna. Sok olyan program lett szervezve, amihez autóba kellett volna ülni, én viszont egész évben autóval közlekedem, így bőven elég volt a tengerparti olvasás. Év közben egyébként sincs nagyon lehetőségünk három napnál több időre elutazni valahova, hiszen, hála Istennek, rengeteg fellépés és munka van” – mesélte az énekes.
Nagy a família, hiszen Kökény Attila gyerekei hárman vannak. Feleségével boldog nagyszülők, hiszen négy unoka aranyozza be az életüket.
„Nagyon szeretjük azt az időt, amikor kettesben lehetünk Arankával. Amíg a gyerekek kicsik voltak, addig a suli miatt mindig nyáron utaztunk, de azokat a napokat már januárban ki kellett venni. Lali most lesz 20 éves, és nagyjából 16-17 volt, amikor elkezdtünk kettesben eljárni Arankával. Már mindegyik felnőtt, így valamilyen szinten szívfájdalmam, hogy nem tartanak velünk, de nagyon élvezzük azt is, ha ketten vagyunk. Az élet pedig nem áll meg, hiszen szeptemberben iskolába megy a legidősebb unokám! Nagyon örülök neki, hogy fiatalon látom ezt az egészet magam körül. Aktívak, így engem is aktivitásra késztetnek. Muszáj lépést tartanom velük, mert sokáig szeretnék még az életük része lenni.”
Egy előadó rengeteg emberrel találkozik az élete során. Sok ember, millió történet. Emiatt is izgalmas, amikor egy teljesen másik térségbe látogatnak el, ami ráadásul Amerikához is közel van.
Ami először szembetűnt Jamaicában, az az emberek kedvessége! Sosem találkoztam még olyanokkal, akik szinte a nap huszonnégy órájában dolgoznak, reggel nyolctól éjszakába nyúlóan, és mégis boldogsággal és örömmel teszik. Volt, aki produkciót adott elő a színpadon, voltak, akik a vendégekkel foglalkoztak. Tele vannak energiával és boldogok, miközben nem keresnek annyira sokat.
„Jó volt ez a két hét kint, de én minden nyaraláson már az utolsó két napon otthon vagyok fejben. Tudom, hogy vannak dolgaim, emiatt már az utazás vége előtt logisztikázom gondolatban. Most egyébként is annyi minden jó történik majd ebben az évben, hogy alig várom őket. Egyrészt rengeteg programunk lesz az unokákkal, másrészt pedig idén már rengeteg koncertünk le van kötve. Leszünk a Margitszigeten a Szabadtéri Színpadon augusztus 8-án, de idén ismét fellépünk a Plázson is Rakonczai Viktorral, ahol tavaly is óriási buli kerekedett, mellette pedig rengeteg élő zenekaros fellépés dátuma is megvan már. A stúdiós munkákról pedig nem is beszélve, szeretnék több új dalt is kiadni idén.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.