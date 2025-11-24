Szomszédok kvíz: mennyit tudsz Csűrös Karoláról, az ország kedvenc Etusáról?

Szomszédok kvíz, amely visszarepít a gazdagréti lakótelepre, Vágásiék, Mágenheimék, Takácsék otthonába és a sorozat azon hőskorába, amikor a Netflix és társai még sehol sem voltak. A méltán népszerű teleregény talán egyik legkedveltebb karaktere a művészi lelkületű, bohém keramikus, Csűrös Karola volt. Az ország Etusaként ismert színésznő 1936. november 6-án született Budapesten. Értelmiségi családból származott, de már gyerekkorától a művészetek vonzották: táncosnő szeretett volna lenni, ám végül a színészi pálya felé vette az irányt.

Szomszédok kvíz: mire emlékszel a sorozatból, és mennyit tudsz Csűrös Karoláról, az ország kedvenc Etusáról?

Fotó: Mediaworks Archív

Csűrös Karola 1959-ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, majd még ugyanebben az évben a Győri Kisfaludy Színház társulatához csatlakozott. 1962-től a Madách Színház művésznőjeként dolgozott, ahol több mint fél évszázadon át állt színpadra. Legismertebb szerepét mégis a televíziónak köszönheti: ő alakította a Szomszédok ikonikus alakját, a Mágenheim család tyúkanyóját, akit mindenki szeretett. Négy évvel ezelőtt mély megrendüléssel fogadta az egész ország a színésznő halálhírét. Legújabb retró kvízünkkel ezúttal a 2021. november 24-én elhunyt Csűrös Karolára emlékezünk, aki 13 évig alakította Etus karakterét. Porold le régi emlékeidet, és töltsd ki legújabb Szomszédok kvízünket!