Szomszédok kvíz: mennyit tudsz Csűrös Karoláról, az ország kedvenc Etusáról?

Szomszédok kvíz, amely visszarepít a gazdagréti lakótelepre, Vágásiék, Mágenheimék, Takácsék otthonába és a sorozat azon hőskorába, amikor a Netflix és társai még sehol sem voltak. A méltán népszerű teleregény talán egyik legkedveltebb karaktere a művészi lelkületű, bohém keramikus, Csűrös Karola volt. Az ország Etusaként ismert színésznő 1936. november 6-án született Budapesten. Értelmiségi családból származott, de már gyerekkorától a művészetek vonzották: táncosnő szeretett volna lenni, ám végül a színészi pálya felé vette az irányt.
Csűrös Karola 1959-ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, majd még ugyanebben az évben a Győri Kisfaludy Színház társulatához csatlakozott. 1962-től a Madách Színház művésznőjeként dolgozott, ahol több mint fél évszázadon át állt színpadra. Legismertebb szerepét mégis a televíziónak köszönheti: ő alakította a Szomszédok ikonikus alakját, a Mágenheim család tyúkanyóját, akit mindenki szeretett. Négy évvel ezelőtt mély megrendüléssel fogadta az egész ország a színésznő halálhírét. Legújabb retró kvízünkkel ezúttal a 2021. november 24-én elhunyt Csűrös Karolára emlékezünk, aki 13 évig alakította Etus karakterét. Porold le régi emlékeidet, és töltsd ki legújabb Szomszédok kvízünket!
Ha vágysz egy kis nosztalgiára, az alábbi Szomszédok videó részletbe feltétlenül nézz bele:
