„Na, mi a helyzet?” — 31 éve mutatták be a Jóbarátokat! Ezeket biztos, nem tudtad a sorozatról

Fejre szorult pulyka, földön landolt torta és megannyi kaotikus történet. A Jóbarátok szereplői nagyon sok kalandon keresztülmentek 10 évad és 236 epizód alatt.
31 éve mutatták be a Jóbarátok sorozatot, melyet szinte kivétel nélkül mindenki nézett. A sikert a jól megírt poénok hozták el, és hogy a műsor karakterei különösen jól kiegészítették egymást: a divatőrült Rachel (Jennifer Aniston), a reménytelenül romantikus Ross (David Schwimmer), a tisztaságmániás Monica (Courtney Cox), a szarkasztikus Chandler (Matthew Perry), a rejtélyes múltú, különc Phoebe (Lisa Kudrow) és nem utolsósorban az egyszerű gondolkodású szépfiú, Joey (Matt LeBlanc). Íme néhány érdekesség, amit még a legnagyobb rajongók se tudhattak a sorozatról!
15 érdekesség, amit biztos nem tudtál a Jóbarátokról
Joey karaktere valójában bunkó lett volna. Matt LeBlanc nem értette, hogy miért barátkozna bárki egy ilyen alakkal, ami végül meggyőzte a készítőket és átgondolták — így lett belőle az a szerethető haspók karakter, akit máig ismerünk.
A Büdös macska című dalt a színésznő, Lisa Kudrow írta a legjobb barátnőjével, de nem akárhogy. Részegen elkezdték írni a dalt, ami annyira vicces és szórakoztató lett, hogy végül bekerült a műsorba is. A színésznő egyébként soha nem tanult meg jól gitározni és a sorozat után soha nem nyúlt a hangszerhez.
Egy rajongó kiszámolta, hogy Joey összesen 119,760 dollár adósságot halmozott fel Chandler felé.
Matthew Perry középiskolai tanára azt mondta, hogy soha nem fogja semmire se vinni a vicceskedéssel és bolondozással. Amikor először került a People magazin főcímlapjára, Perry elküldött neki egy példányt.
Emlékszünk arra, amikor Phoebe franciául tanította Joeyt, de ő folyamatosan elrontotta a nyelvet ott ahol csak tudta? Valójában a színész Matt LeBlanc tökéletesen beszél franciául és olaszul.
Az igazi rajongók emlékezhetnek arra, amikor egy korai epizód intrójában az összes karakter nevéhez odaírták, hogy Arquette. Ez egy belsős poén, miután Courtney Cox akkor házasodott össze David Arquette-el — akivel egyébként 2013-ban külön váltak útjaik.
Matthew Perry egyébként alig emlékezett három felvett évadra (a harmadik és a hatodik évad között) az erős drogproblémái miatt.
Joey híres mondata, a "Na mi a helyzet?"a sorozatok egyik legismertebb dumája lett, ami azért is meglepő, merta negyedik évadig egyszer sem hangzik el.
Az egyik legnagyobb kihívás volt, amikor Ross azt mondogatta Bennek, a kisbabának hogy "Mondd hogy papa!" — ahol a babának csendben kellett volna maradnia, de a szószátyár csecsemő mindig válaszolt.
Chandler karaktere kényelmetlenül érezte magát nők társaságában, ez Matthew Perry javaslata volt, mert ő maga is ilyen. Ami azt illeti, Matt LeBlanc szintén szégyellős nők társaságában, pedig Joey karaktere híresen egy csajozógép.
Amikor 2004-ben befejezték a műsort, az akkor házasok, Jennifer Aniston és Brad Pitt bulit tartottak az otthonukban. Kevin Bright, a sorozat producere a kezdés évéből megtartott bort vitt egy koccintásra.
Courtney Cox a karakteréhez, Monicához hasonlóan a valóságban is rendmániás, aki rendszeresen takarította a többiek öltözőjét.
Joey és Rachel szerelmi szála senkinek se tetszett, már egészen azóta hogy ötletként felmerült. Amikor a készítők, Martha Kauffman és David Crane szembesültek a kritikákkal, azt válaszolták, hogy "Pontosan ezért csináltuk. Néha a barátok szerelembe esnek, akkor is ha helytelen."
Amikor az utolsó epizódot forgatták, a szereplők újra és újra elsírták magukat, ami miatt többször újra kellett sminkelni a színészeket.
